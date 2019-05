Los cinco acusados electos reclaman la libertad para ejercer de parlamentarios

El permiso solicitado ayer por los abogados de los cinco acusados en el juicio del "procés" que han obtenido escaños en el Congreso y en el Senado a fin de que sus defendidos puedan acudir a las sesiones constitutivas de ambas Cámaras, fijadas para el próximo día 21, puede ser la última baza de la que dispongan Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (Junts per Catalunya), con acta en la Cámara baja, y Raül Romeva, senador electo, para ver levantada la medida cautelar de privación de libertad. Las acusaciones tienen 24 horas para pronunciarse sobre la petición de puesta en libertad de los cinco procesados.

Jordi Pina, en nombre de Sànchez, Turull y Rull, y Andreu Van den Eynde, en el de Junqueras y Romeva, argumentan que, dada la condición de electos de sus patrocinados, es menester que la Sala del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena remita los correspondientes suplicatorios a los presidentes de las Cámaras para poder seguir juzgándolos y que, en tanto éstos se resuelven, la vista oral debería quedar suspendida.

Los letrados adjuntan a esta petición -basada en varios artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal- la de que, además, los cinco acusados con escaño queden en libertad provisional (todos son presos preventivos) para que puedan ejercer "con total plenitud las responsabilidades derivadas de su nueva condición". Porque, para Pina, "la tramitación del suplicatorio no sólo suspende la tramitación de la causa penal, sino que también obliga a revisar y dejar sin efecto las medidas cautelares que puedan limitar o condicionar el ejercicio del cargo, especialmente las que afecten a la libertad personal".

Van den Eynde ha preferido basar su escrito en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que es la única corte que, según la línea de defensa que ha seguido hasta ahora, puede hacer justicia a sus clientes. (Recuérdese que, cuando en febrero declararon ante la Sala, Junqueras y Romeva sólo contestaron a las preguntas de su letrado, y ello para lanzar sendos alegatos contra el juicio "político" al que, a su parecer, se les está sometiendo.)

El defensor hace hincapié en que, desde el momento en que se convirtieron en electos, al proclamarse los resultados de las elecciones del pasado 28 de abril, Junqueras y Romeva representan al "conjunto de la ciudadanía" y no sólo a quienes votaron por ellos, "en virtud de la prohibición del mandato imperativo".

Al margen de la decisión que termine adoptando la Sala sobre la triple petición de Pina y Van den Eynde (suplicatorio, suspensión del juicio mientras éste se tramita y libertad provisional de los cinco acusados para ejercer de diputados y senadores "con plenitud"), es obvio que los dos letrados buscan nuevos argumentos para sostener ante el TEDH el carácter "excepcional" del juicio del "procés".

Si sus peticiones son atendidas, obtendrán un sonoro éxito; y si no, se presentarán ante la corte de Estrasburgo acusando a la justicia española de no respetar los derechos de cuatro diputados y un senador que, casi con total seguridad, podrán tomar posesión de sus escaños el día 21. (No hay sesión del juicio señalada para ese día, lo que es un indicio de que el Supremo les permitirá acudir a las sesiones constitutivas de ambas cámaras.)

La cuestión crucial que debe dilucidarse es qué pesa más: si que los cinco ya ostentaran la condición de procesados antes de salir elegidos el 28-A -como la Sala seguramente sostendrá- o si, como reza el artículo 71.2 de la Constitución, los diputados y senadores "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". Unos beneficios que Pina y Van den Eynde consideran que sus defendidos ya disfrutan ahora, por su condición de electos, antes de que tomen posesión, jurando o prometiendo acatar la Constitución -como es preceptivo-, y de que Las Cortes se constituyan el próximo día 21.