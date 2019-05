La ONCE dedica un cupón a la Guardia Civil en su 175 aniversario

| El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, (1º por la izq.) y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, (3º) -en la imagen junto a Eugenio Prieto, consejero general coordinador de Juego y Asuntos Económicos de la ONCE; el teniente general Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia Civil; y Patricio Cárceles , director general adjunto de juego de la ONCE- presentaron ayer el sorteo de la ONCE del 13 de mayo, cuyos cupones (cinco millones y medio) estarán dedicados al 175 aniversario de la Benemérita.