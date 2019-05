Casado sugiere a Cs que se abstenga para facilitar la investidura de Sánchez

El PP no apoyará la investidura de Pedro Sánchez, pero sugiere a Ciudadanos que se abstenga para evitar que el presidente tenga que recurrir al apoyo de los independentistas. El líder del PP, Pablo Casado, incitó a la formación de Rivera a abrir paso a un nuevo Ejecutivo socialista, que será "débil", mientras reserva para su partido el papel de oposición "fuerte, firme pero responsable", la misma posición para la que se prepara Ciudadanos.

El encuentro entre Sánchez y Casado abrió los contactos que el jefe en funciones del Ejecutivo mantendrá con los tres principales grupos parlamentarios para testar su disposición ante la legislatura que comienza el 21 de mayo. Fue una reunión de poco más de hora y media, la primera que Casado y Sánchez mantenían desde el 2 de agosto del año pasado, poco después del triunfo de la moción de censura. Al término, Casado se congratuló de que el "cordón sanitario contra el PP se haya roto". Sánchez rompió con el líder del PP después de que Casado lo acusara de ser "partícipe y responsable" de un golpe de Estado en Cataluña y ayer se trataba de recomponer relaciones.

Casado dejó claro al candidato a la investidura como presidente del Gobierno que "no va a contar con el apoyo del PP", ni siquiera con su abstención al segundo intento. A partir de aquí expuso lo que es una mezcla de posibles soluciones numéricas y ubicarse ante la legislatura. "Hay otras sumas que garantizan" que Sánchez sea de nuevo jefe del Ejecutivo, como la de Ciudadanos, cuyos 57 diputados unidos a los 123 del PSOE garantizarían una fuerza holgada, por encima incluso de la mayoría absoluta. Como hasta el 26 de mayo todavía seguimos en contexto electoral, Casado se esforzaba ayer en acentuar ese vínculo entre los de Rivera y los socialistas al rememorar su pacto en 2016, infructuoso porque no hubo investidura. El líder del PP mostró su desagrado con otros posibles apoyos del Gobierno. Pidió a Sánchez que "España no dependa de los independentistas", Podemos "no es lo ideal" y el PNV supone una amenaza "contra la igualdad de los españoles". A la par que marcaba a Rivera el posible camino de la abstención, Casado se reservaba el papel de líder de la oposición, que Ciudadanos considera en disputa por la debilidad del PP y de su "número uno". "Es una responsabilidad que no me puedo arrogar yo, ni nadie nos puede quitar, somos el segundo partido y vamos a ejercer esa posición", sentenció Casado.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, instaba al líder popular a que si considera que Cs debe facilitar la investidura de Sánchez se lo pida él directamente a Rivera. "No pedimos que nos entiendan ni que nos apoyen porque estamos en la antípodas ideológicas, pero (Sánchez) le ha dicho (a Casado) que hay que dejar de utilizar Cataluña para rentabilizar votos, que las crisis de Estado de este país hay que resolverlas con altura de miras", revelaba Calvo en Santander.

Albert Rivera, quien hoy será el segundo en reunirse con Pedro Sánchez, anticipa que su posición será la de "oposición firme y de Estado". "Ni se nos pasa por la cabeza dar alas a un Gobierno hecho con populistas y apoyado por nacionalistas", afirmaba ayer la portavoz, Inés Arrimadas.