Montero: "El ciclo político del PSOE acaba de comenzar, habrá nuevas victorias"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pronostica más victorias electorales socialistas. "Este ciclo político del PSOE acaba de empezar", afirmó ayer en la Fiesta de la Rosa que el PSC celebró en Barcelona. La ministra considera la victoria socialista en las generales como "un punto de inflexión" de la historia y también ha aprovechado la fiesta del partido para recordar el 175 aniversario de la derogación de la Constitución de 1812 además de los 140 años del partido.

También ha dicho que "estos de la nueva política, estos de Cs, Podemos y la ultraderecha que no es tan nueva", no son quien para aleccionar al PSOE sobre la democracia o la lucha por un país "porque no estuvieron durante la redacción de la Constitución y no cuentan con el mismo bagaje".

Casi tres años después de pedir a Pedro Sánchez "¡Líbranos de Rajoy!", Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, ironizaba ayer con un "¡Vuelve, Mariano! ¡Vuelve! ¡Quítanos al 'fraCasado' de delante!", tras comprobar que lo que ha venido después es "peor".