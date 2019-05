Una coalición implantada en toda España, incluido País Vasco y Cataluña

Unidas Podemos no pudo certificar el 28A los buenos resultados que había obtenido tres años atrás, lo que provocó que fuera superada por Ciudadanos. La coalición de izquierdas no alcanzó el 20 por ciento de los votos en ninguna provincia. Y lo más cerca que se quedó de ese porcentaje fue en Navarra (18,6), Baleares (17,8) Vizcaya y Álava (17,7), Pontevedra (17,4) y Asturias (17,1). No obstante, destaca su implantación en toda España, incluidos el País Vasco y Cataluña, donde supera ampliamente a toda la derecha y queda solo por detrás del PSOE y los nacionalistas. Unidas Podemos es, como Ciudadanos, un fenómeno eminentemente urbano, y también como la formación naranja, obtiene sus peores resultados en la "España vaciada", allí donde el bipartidismo PSOE-PP se resiste a ser doblegado por las nuevas formaciones.