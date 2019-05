El bipartidismo resiste en la "España vaciada"

El PSOE superó en las elecciones generales del pasado 28 de abril el 25 por ciento de los votos en todas las provincias españolas, excepto en las tres vascas, las cuatro catalanas y Murcia, aunque en esta última se quedó solo a tres décimas de lograrlo. Pero es que, además, superó el 30 por ciento de los votos en buena parte del país: en toda Andalucía, toda Extremadura, toda Galicia, todo Aragón, Asturias, La Rioja y toda Castilla-La Mancha, excepto Guadalajara, donde se quedó, también en este caso, a tres décimas. El gran vivero de votos del PSOE, lo mismo que el del PP, estuvo en la "España vaciada". Sus porcentajes más bajos se registraron allí donde existen partidos nacionalistas con fuerte implantación: Lleida (16,6), Girona (17,1), Guipúzcoa (18,8) y Vizcaya (19,8). De tal manera que en la única comunidad autónoma en la que los socialistas no alcanzaron el 20 por ciento de los votos el 28A fue en el País Vasco (19,89 por ciento). Las provincias que más se tiñeron de rojo socialista en las generales fueron Jaén (39,5 por ciento de los votos), Badajoz (38,4), Cáceres (37,4), Sevilla (37,1), Huelva (36,9) y Cuenca (35,6). En la ciudad autónoma de Ceuta los socialistas ganaron las votaciones con un 36,33 por ciento de los votos. En Melilla, por el contrario, el PSOE "solo" sumó el 20,72 por ciento.

Ganar en solo cuatro provincias, Ávila, Lugo, Ourense y Salamanca, más en Navarra, donde concurrió en coalición con Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, supone el mayor fracaso del PP en unas elecciones generales desde 1979, cuando la formación aún se denominaba Alianza Popular. El PP ganó en Melilla, con el 23,91 por ciento de los votos, pero sus resultados fueron testimoniales en las cuatro provincias catalanas, comunidad en la que solo logró el 4,85 por ciento de los votos, sí como en Guipúzcoa (5 por ciento) y Vizcaya (7,2 por ciento). En Andalucía, el PP solo consiguió superar el 20 por ciento de los votos en Almería, por lo que en buena parte de las provincias de esa comunidad el PSOE lo duplicó en número de sufragios. Fue también escaso el apoyo en Canarias (15,53 por ciento de los votos), Baleares (16,8), Asturias (17,9). Pero el descalabro alcanzó, incluso a comunidades que han sido grandes viveros de voto conservador, como Madrid, donde el PP solo alcanzó el 18,6 por ciento de los votos, o en la Comunidad Valenciana (18,58). Como en el caso del PSOE, el mayor número de votos del PP llegó en la "España vaciada".

Vox ha entrado con fuerza en la política nacional. Sobre todo en Castilla-La Mancha, donde alcanzó un 15,29 por ciento de los votos. Incluso en Cuenca arrebató el tercer lugar a Ciudadanos, un hecho que también se registró en Almería, donde con un 19,1 por ciento de los votos obtuvo su mejor porcentaje provincial. Estuvo a punto de superar también a Ciudadanos en Murcia, donde alcanzó el 18,6 por ciento de los sufragios, así como en Toledo y Guadalajara. Vox obtuvo resultados testimoniales en el País Vasco (sumó el 2,21 por ciento de los votos), Cataluña (3,60) y Navarra (4,8). Obtuvo malos resultados en Canarias y Galicia. El caso gallego, donde solo logró el 5,27 por ciento de los votos, es digno de análisis, porque Vox apenas ha arañado votos al PP, pese a que esta formación (o quizá precisamente por eso), con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, mantiene allí un discurso mucho más centrista y moderado que en el resto del Estado. Vox es segunda fuerza en Ceuta, por detrás del PSOE, con el 23,91 por ciento de los votos.

Unidas Podemos no pudo certificar el 28A los buenos resultados que había obtenido tres años atrás, lo que provocó que fuera superada por Ciudadanos. La coalición de izquierdas no alcanzó el 20 por ciento de los votos en ninguna provincia. Y lo más cerca que se quedó de ese porcentaje fue en Navarra (18,6), Baleares (17,8) Vizcaya y Álava (17,7), Pontevedra (17,4) y Asturias (17,1). No obstante, destaca su implantación en toda España, incluidos el País Vasco y Cataluña, donde supera ampliamente a toda la derecha y queda solo por detrás del PSOE y los nacionalistas. Unidas Podemos es, como Ciudadanos, un fenómeno eminentemente urbano, y también como la formación naranja, obtiene sus peores resultados en la "España vaciada", allí donde el bipartidismo PSOE-PP se resiste a ser doblegado por las nuevas formaciones.