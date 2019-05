ERC se suma a las críticas a los insultos de Núria de Gispert a la oposición

ERC se sumó a las críticas de Ciudadanos, PSC y el PP a la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, quien reprodujo un mensaje de cadena donde se comparaba con cerdos a Inés Arrimadas, Enric Millo, Dolors Monserrat y Juan Carlos Girauta. El presidente del grupo parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià, considera que el mensaje es un error grave que se aleja de los postulados soberanistas. Demòcrates de Catalunya, partido al que pertenece De Gispert, reclama "lealtad" a ERC, que podría sumarse a la iniciativa parlamentaria de PSC y Ciudadanos en la que se pide la retirada de la Cruz de Sant Jordi, recién concedida por el Govern de Torra, a la expresidenta del Parlament.

"No es solo este tuit, sino muchos en los últimos años, parece no entender que no se pueden premiar ese tipo de actitudes", afirmaba ayer el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien considera que De Gispert "no es merecedora de la cruz de Sant Jordi".

Cs prepara una proposición de ley para regular la concesión de la máxima distinción de la Generalitat, cuyo objetivo es someterla al Parlament con el objetivo de evitar casos como el de la expresidenta de la Cámara catalana.