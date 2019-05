Casado hace a Rajoy corresponsable de su derrota: "Perdemos votos desde hace 8 años"

Pablo Casado no está dispuesto a asumir en solitario la responsabilidad de la derrota electoral del PP en las elecciones generales y ayer aligeró culpas propias. Los populares pierden votos "desde hace ocho años", por lo que el bajón de diputados no resulta solo "imputable a estas elecciones", afirmó durante la fiesta institucional del 2 de mayo en Madrid. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre apuntaló las afirmaciones del líder del partido al situar el declinar del PP en 2008 cuando, en la convención previa al congreso nacional, Rajoy invitó "a irse del partido a liberales y conservadores". "Ahí comenzó la desbandada", sentencia Aguirre, perdedora en aquel cónclave.

La celebración institucional de la fiesta autonómica del 2 mayo en Madrid fue ayer una caja de resonancia de lo ocurrido en los comicios del domingo pasado. Como imagen, queda el modo en que Casado ignoró al expresidente madrileño Ángel Garrido, quien, en la recta final de la campaña electoral y por sorpresa, anunció su paso a las filas de Ciudadanos. El líder del PP asegura que no vio a Garrido, que "lo va a hacer fenomenal porque se ha hecho liberal", ironizaba Esperanza Aguirre al lado del ahora número 13 en la lista autonómica de Ciudadanos.

Como ya hiciera tras el comité ejecutivo nacional del martes, en el que marcó distancias con Vox en un intento de recuperar el centro, Casado reconoce que el de su partido es un "resultado muy malo". La pérdida de 71 diputados es, sin embargo, el episodio más reciente de algo que viene de muy atrás. Al PP se le van votos "desde hace ocho años", por lo que lo ocurrido ahora no es "imputable a estas elecciones". Al margen de esa perspectiva histórica, Casado atribuye el descalabro electoral a la "triple 'C': crisis económica, casos de corrupción y la situación en Cataluña".

Esperanza Aguirre se apuntó ayer a la explicación de Casado y concretó más el inicio del declinar del PP, que ella sitúa en 2008. La "desbandada de votos" comenzó con Rajoy, cuando, con la vista puesta ya en el congreso del partido en Valencia, Rajoy instó a que "si alguien se quería ir al partido liberal o al conservador, que se fuese". "Yo no me fui; otros le han hecho caso y se han ido", añadió Aguirre, para quien "los culpables somos nosotros, todos los que formamos el PP, que no fuimos capaces de frenar la desbandada que no empezó ahora".

Pese a su sintonía con Casado, la expresidenta madrileña le reprochó que en su réplica a Santiago Abascal aludiera al tiempo en que el presidente de Vox permaneció en entidades promovidas por el Ejecutivo madrileño. Al afirmar que el líder de la ultraderecha estuvo "cobrando de fundaciones, chiringuitos y mamandurrias hasta antes de ayer" Casado "ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero", se duele Aguirre, para quien "los políticos tenemos que tener piel de elefante" y "esos calificativos hirientes, de los que tampoco se libra Abascal, no conducen a nada a estas altura del curso".