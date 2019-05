Rajoy y Santamaría se acogen a un dictamen del Consejo de Estado para no comparecer por el 155

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se han acogido a un dictamen del Consejo de Estado para no tener que comparecer en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en el Parlament. Ambos exmiembros del Ejecutivo del PP estaban citados ayer para comparecer, pero no acudieron finalmente y enviaron un escrito al presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, alegando que un dictamen del 25 de abril del Consejo de Estado -del que forma parte la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría- concluye que no están obligados a "atender la solicitud de comparecencia" en esta comisión.