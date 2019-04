Casi nadie cree que el 26-M servirá como revancha

La incógnita principal de cuanto se desprende del 28-A en Galicia consiste en saber si los responsables de los diferentes partidos van a mantener su diagnóstico de urgencia tras lo sucedido. Porque en todos los casos -aunque en unos más que en otros- da la impresión de que más que análisis serios hubo lo de casi siempre: excusas, lecturas sesgadas y explicaciones insatisfactorias frente a una euforia explicable pero fundamentada más en la aritmética que en la política. De lo primero es ejemplo la visión expuesta por el señor presidente Feijóo que, manejando hechos ciertos -que citó- y admitiendo errores que -se supone- enumerará en reuniones del PPdeG, se consoló recordando que Galicia ha sido la comunidad en la que los populares mejor resistieron el envite de la izquierda y en la que sus parientes ideológicos les restaron menos votos.

(Algunos observadores, de talante siempre optimista pero discutible talento profético, se ocupaban ayer de la tarea que siempre sirve de aliento a los derrotados: extrapolar contra natura a fin de obtener alguna esperanza de futuro. Por eso sumaban, comparaban y decían que la irrupción de esos parientes cercanos era más bien temporal y dadas sus cifras -quedaron lejos- podrían, en su momento, ayudar a confeccionar una alianza que permitiese a los populares el hoy en día casi un sueño de mantener la Xunta. Un examen incompleto y poco realista, que deja en el aire la duda de si el 26-M resistirá la desgastada estructura de lo que ha sido aquí la casa común del centroderecha todos estos años. Una resistencia difícil pero no imposible, siempre y cuando no llegue a concretarse, como temen ya algunos de sus cargos orgánicos, una desbanda que afecte a las listas electorales, preelaboradas pero aún no cerradas.)

En la otra orilla del escenario, existe un riesgo cierto, que consiste en morir, o al menos resultar seriamente dañado, por la resaca del éxito. Puede parecer a simple vista un peligro que todos los demás quisieran para sí, pero incluye la posibilidad de desenfocar los análisis y creer que adonde han llegado los dirigentes socialistas gallegos es sólo mérito suyo. Olvidando por ejemplo un dato cierto hasta el domingo, como que el PSOE padeció aquí, durante estos últimos años, un mal muy parecido al que ahora azota a sus adversarios: la división entre ofertas similares buscando fieles en las mismas parroquias. Eso lo remedió no el llamado PSdeG, sino una muy buena campaña electoral de la dirección desde Madrid, convocando a la movilización general de la izquierda bajo una misma bandera, la del miedo a Vox y a "la derecha".

Ayudaron, y no poco, los errores casi infantiles de sus teóricos adversarios "próximos", desde los de En Marea, ocupados en la autodestrucción interna cainita y -dicho sea de paso- estimulada por la sacristía de Pablo Iglesias experimentada en emboscadas y en resolver conflictos por la brava. Y es que Unidas-Podemos fue víctima relativa aquí, además de su desarraigo, de la mala imagen de su líder y lideresa después de una conversión progresiva que los llevó desde ser fustigadores de la casta hasta destacados integrantes de una muy especial radicada en una zona residencial escurialense.

Eso, que es más que una anécdota, y sus secuelas, ayudaron al PSOE y lo hicieron llegar a la que, al menos en opinión de quien esto escribe, desenfocó el criterio del alcalde de Vigo señor Caballero -don Abel- ligando al "efecto Sánchez" su brillante tarea municipal cuando es más cierto que el éxito electoral allí es, quizá, "a pesar" de los disgustos, nunca reconocidos pero ciertos, del actual Gobierno en funciones para con la ciudad.

Esa misma euforia impulsó a su sobrino don Gonzalo a centrar el indudable y trabajado logro del partido en "méritos propios" -a pesar de Alcoa, Celulosas, agravios presupuestarios, falsedad en el Corredor Atlántico, verbigratia-, olvidando que la pugna era entre la "izquierda progresista" contra "la derecha reaccionaria" que quiere poco menos que resucitar el fascismo. Todo ello, junto a la ventaja de una serie de medidas y gestos para satisfacer necesidades largo tiempo reclamadas y el brillante -pero discutible- manejo de la propaganda echando mano de todos los recursos disponibles, explicar el éxito.

Eso y, desde luego, la habitual torpeza, casi inepcia, de sus rivales electorales, empeñados en poner el acento en "el dinero que costarían" las medidas populistas de Sánchez y dando de la impresión de que se priorizaba el déficit público sobre todo lo demás. Algo que seguramente es así pero que electoralmente equivale a quedarse con un palmo de narices.

Eso, precisamente, es lo que no supieron ver los demás partidos de la izquierda: que una estrategia orientada a combatir los fantasmas cuya presencia multiplicaba la estrategia socialista, y las alabanzas a los "viernes sociales" sólo favorecían la estrategia de Moncloa para lograr la utilidad de los votantes al reunirse en torno a una sola bandera. Eso pesó, siempre desde la perspectiva personal de quien opina, tanto o más que los errores, ya comentados, del Bloque por ejemplo, vinculándose a compañías y eslóganes, que la izquierda gallega en su gran mayoría no comparte para gobernar el Estado y que sólo suma para una presencia no excesiva en el Parlamento autónomo.

Y otro error notable el de Podemos-Galicia, que prefirió apoyar a Sánchez y sus presupuestos, claramente lesivos para este Reino, votando a su favor en el Congreso. ¿Y En Marea...? Es posible que ya se haya dicho bastante: para aludidos basta con repasar sus números.

Los resultados, para todos, distan de ser definitivos, aunque lo probable es que sólo muden en detalles. Lo que se definió como "segunda vuelta", round siguiente o sólo revancha, queda muy condicionado por la hegemonía concedida al PSOE y por el poco tiempo de los demás para digerir el mal trago. Aparte de oír la evidencia de que en las municipales que vienen contarán los pactos ya probados durante estos cuatro años, en los que quienes están ahora en los gobiernos locales, si no caen con estrépito, pueden beneficiarse del amparo socialista.

El PP, que lleva una pésima racha urbana aquí, y tampoco luce como lucía en el rural, aparenta condenado a confiar en que la fe mueva montañas y sus votantes resistan, como Ulises, a los cantos de sirena atándose al palo de las siglas. Pero es difícil también porque en este mes escaso que separa a la gente de otro viaje a las urnas, Ciudadanos ampliará su oficina de reclutamiento y quizá obtenga algún fichaje sonado. Es el momento de los oportunistas.

¿O no??