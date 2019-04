Unos comicios marcados por el voto útil

Tras un siniestro no suele estar un único factor, sino varios, y a los resultados de unas elecciones, como las celebradas el domingo y la situación que dibujan en Galicia, donde destaca la nueva mayoría del PSOE sobre la caída del PPdeG, los politólogos le aplican la misma regla. En las cifras, los profesores Pablo Vázquez o Cristina Ares, ven la incidencia de la llamada socialista al voto útil -apelando a "la amenaza de Vox", explica esta-, las primarias del PP o que el que el equipo elegido no haya sabido "dar respuesta a una parte de su electorado", como apunta el profesor de la Universidade de Vigo Enrique Varela. Electorado, además, cada día más "volátil", con una oferta más amplia y tendencia a la moderación, apunta Ares.

Aunque los tres politólogos avisan de que no se puede hacer extrapolaciones de unas elecciones y otras, sí invitan al PP a hacer "un análisis en profundidad", como sostiene Ares, y a "preocuparse" por los datos, como señala Enrique Varela. Para el profesor de Organización Comunicacional de la facultad de Humanidades de la USC y coordinador de la Asociación de Comunicación Política en Galicia, Pablo Vázquez, en cambio un peligro puede convertirse en oportunidad y así lo percibió Alberto Núñez Feijóo cuando incidió en que si se debilita el voto del centro derecha gana es la izquierda.

"Para el PP los resultados de ayer pueden ser una oportunidad para refrendar el mensaje, esa apelación al voto útil que parece que al PSOE le funcionó en esta campaña", comenta Vázquez. Además, si el PP "va a tener un voto de castigo", dice, le viene bien que sea en las generales y no en las autonómicas. En los resultados, que tacha de "malos sin paliativos", alude al electorado urbano, recuerda que el PP viene de unas primarias que "no fueron especialmente tranquilas" -las rencillas internas tampoco beneficiaron, según los expertos, a las fuerzas progresistas en Galicia- y añade que, "probablemente", haya que sumar un liderazgo nacional que "no fue capaz de ilusionar al militante de base o al votante ocasional del PPdeG". Tampoco ve "descabellado" que votantes de centro se fuesen al PSOE.

Cristina Ares, profesora en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago, considera que con el argumento solo de que viene la izquierda, no basta: "Para volver a concentrar votos tienes que ofrecer algo más". El problema del PP, señala Ares, no fue solo que el llamamiento a voto útil del PSOE les robase electores, sobre todo en Galicia, donde el elector, señala, es "plenamente conocedor de que tiene que votar estratégicamente para que su voto cuente más". También, opina, diseñó una "estrategia errada" al prescindir de mantener un "perfil institucional de centro" cuando "el elector es muy moderado en el conjunto del Estado y en Galicia". Eso agudizó la "debacle".

Ares insiste en los electores y explica que son cada vez más "sofisticados" y "volátiles", "adaptando su comportamiento en mayor medida al tipo de elecciones". Eso sin contar que tienen más oferta.

Sobre la pérdida de apoyos del PP, Enrique Varela, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidade de Vigo, considera que al PP, en el ámbito estatal, "se le ha abierto una brecha en su línea de flotación porque no ha sabido dar respuesta a una parte de su electorado", error en el que tendrían responsabilidades "claras" el equipo liderado por Pablo Casado salido de las primarias.

En cuanto al PP gallego, opina que "se tiene que preocupar, pero no sólo por el hecho de que el PP haya conseguido el peor resultado de su historia, sino porque en Galicia llevan cayendo desde hace años". Y el problema no es solo que en la comunidad se produzca "un calco", asegura, de lo que ocurre a nivel estatal con Ciudadanos o Vox y se traslade su influencia, sino que aquí también se topan un PP "debilitado" y que además se habría desmarcado "poco" del modelo propuesto por Casado.

Este docente y politólogo no está convencido de que el mensaje de Feijóo advirtiendo de que la división del voto de la derecha perjudica a la formación baste para hacer reaccionar a su electorado. "Los votantes que se han ido a Ciudadanos y a Vox están muy cabreados y tienen que convencerlos", explica. "Aquí hay un problema no sólo relacionado con el ámbito estatal, sino que tiene que ver con la organización del PP en Galicia", apunta. En esa línea, cree que deberían "diseñar cómo quieren cambiar el modelo de partido y su gobierno pensando en las próximas elecciones autonómicas de 2020".

La izquierda, la confluencia de Podemos con EU y En Marea, también sufrió un desgaste. Para los politólogos el efecto del voto útil se notó -en política, cuenta Vázquez, "siempre se dice que es fundamental construir un relato y dentro de ese relato tienes que tener un enemigo claro"-, pero sus "errores internos" les pasaron asimismo factura. "La división siempre se tiende a penalizar", remarca Ares. Varela piensa que el derrumbe de En Marea puede ser coyuntural y que su carácter local le permita subsistir en ciertos concellos.