Pontón apela a una movilización masiva para frenar a la "derecha cavernícola"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, advirtió ayer de que la formación nacionalista le "disputa escaños a la derecha cavernícola" en la circunscripción de Pontevedra y A Coruña. "Ni un paso atrás, respondamos a su miedo con esperanza, votando BNG, que disputa escaños a Vox y Ciudadanos en Pontevedra y A Coruña", manifestó.

Lo hizo durante un "vermú feminista", en Pontevedra, en el que también apeló a hacer en las urnas un nuevo 8-M, una apelación que ya había pronunciado el primer día de campaña electoral con otro acto con las mujeres candidatas del Bloque. Además, este acto ha coincidido con la celebración del 45 aniversarios de la Revolución de los Claveles en Portugal, por lo que la acción reivindicativa también la hicieron clavel en mano.

Tanto en el arranque electoral como en los últimos compases de esta carrera hacia las urnas, Ana Pontón hace esta llamada "ante la evidencia de que la derecha de Colón supone una amenaza para los derechos de las mujeres".

"El PP de Casado y de Feijóo que se burla de la violencia machista con ese "sí, sí, sí" y hablan de "supremacismo feminista; ese Ciudadanos de Rivera que defiende los vientres de alquiler y un Vox proclamando que una mujer violada no tiene derecho a decidir si aborta o no", enumeró la líder nacionalista, antes de reclamar que todos "deben recibir una contestación el 28A de la mano de un BNG que le está disputando escaños a Vox y Ciudadanos en A Coruña y en Pontevedra".

"Podemos frenarlos", proclamó la líder nacionalista, quien llamó a "todas las feministas, a todas las mujeres, a responder a los profetas del miedo, desde la fuerza de la ilusión y de la convicción".

"Todas las feministas, todas las mujeres, tenemos que estar el próximo 28-A en las urnas para dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás, que no tenemos miedo, que vamos a votar con toda la fuerza de las mujeres que nos hizo avanzar a lo largo de la historia", remarcó. "En Galicia no vamos a permitir ni un solo escaño para esa derechona antigallega y machista", añadió.