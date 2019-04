Iglesias alimenta la hipótesis de un pacto PSOE-Cs para ganar terreno a Sánchez

Sin necesidad de ocupar todo el discurso con referencias a Vox o a Cataluña, Podemos ha encontrado un filón con el que marcar perfil propio en el sprint final de campaña. Su tesis es que si los números del 28-A se lo permiten Pedro Sánchez y Albert Rivera sucumbirán a la presión de "los poderes económicos" e incluso de "sectores del PSOE" para formar un gobierno de coalición. Una reedición de aquel fracasado pacto del abrazo de 2016 que sirvió a Pablo Iglesias para arremeter ayer en Vigo contra el candidato socialista, a quien reprochó que cerrara esa posibilidad, sí, pero "con la boca pequeña".

Podemos presume de tener una política de alianzas perfectamente definida, ahora que se acerca el momento de votar y se cuestionan la credibilidad de ciertas líneas rojas. "Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo con Ciudadanos, ni con Vox ni con el PP, ¿sabéis por qué nadie nos lo pregunta? Porque nadie lo duda", zanjó Iglesias.

La visita del líder morado a la ciudad olívica fue tardía -apareció con veinte minutos de retraso- pero masiva. En eso coincidió con Sánchez. Al igual que ocurriera semanas atrás con el responsable del PSOE, a Iglesias lo recibió un Auditorio do Mar rebosante y salpicado de claveles para conmemorar el 45º aniversario de la revolución dos Cravos portuguesa: un momento de comunión nostálgica que acabó con la interpretación a coro de su himno, el Grandola, Vila Morena, y su estribillo: o povo e quem mais ordena.

Ocurrió justo después de que Iglesias recalcara lo "cerca" que están de "gobernar" y de presumir de un tono de campaña atípico, más propositivo que defensivo Frente a una derecha "que solo habla de Cataluña" o un PSOE que usa una y otra vez a Vox para alertar de que "viene el lobo", Iglesias se enorgulleció de introducir "las cosas que importan a la gente" en la agenda. "Lo hemos conseguido sin insultar a nadie, solamente diciendo verdades", reivindicó.

Después de visitar A Coruña y Ferrol, Iglesias emuló su semblante en los debates televisados -"no hace falta insultar a nadie", dijo otra vez- y se cuidó de no caer en el "truco" de invocar continuamente a Torra o Abascal para no hablar de problemas como el alquiler o los salarios. Así, calificó de "tomadura de pelo" las reformas laborales aprobadas por PP y PSOE y dejó tres propuestas principales: subir el salario mínimo a 1.200 euros, limitar el contrato temporal a seis meses y reconocer como trabajadores a todos los autónomos con un solo pagador. En clave gallega, apenas se refirió a la "vergüenza" que supone que los ganaderos tengan que vender la leche "por debajo del precio de mercado" y lamentó el escaso protagonismo de la pesca en Madrid.

La Constitución tampoco faltó. Convertida prácticamente en su talismán de las últimas semanas, el líder de Podemos la retomó para solicitar la intervención del mercado inmobiliario o del sector eléctrico; la principal fuente de esa "corrupción legal" que Iglesias ve en las puertas giratorias y que dijo tener entre sus exponentes a José María Aznar o Felipe González. "Que no venga ningún expresidente o exministro a darnos lecciones de patriotismo cuando se han dejando comprar por las eléctricas que maltratan a la ciudadanía", insistió Iglesias.

En Galicia, el secretario general de Podemos compareció escoltado por buena parte de sus fieles. Entre ellas, Yolanda Díaz. La candidata de En Común-Unidas Podemos por la provincia alertó de que en estas elecciones ya no vale la "matraca" de la utilidad del voto si no es para "dar una patada" a las aspiraciones de Vox. "Que no os engañen: el voto útil operaba cuando había bipartidismo y este no existe ya". Y lo mismo para una causa netamente gallega, como es la transferencia de la Autopista del Atlántico. "Da igual que gobierne Xan ou Perillán: seguimos sin una AP-9 pública, gallega y gratuita".

En la misma línea se pronunció el cabeza de lista por A Coruña y líder de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino. En su intervención pidió a la izquierda un ejercicio de memoria para recordar que "el PSOE cuando está fuerte hace políticas de derecha" o que tuvo que ser Podemos quien arrastrara "contra su voluntad" a Pedro Sánchez para formular la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy.

La apertura del mitin -en la que tomaron el micrófono hasta una decena de cargos y candidatos- le correspondió a Rubén Pérez. El candidato a la alcaldía por la Marea de Vigo se conjuró para evitar para imponer un "nunca más" al "fascismo" tanto en el Congreso como en Vigo. El primer asalto se juega el domingo.