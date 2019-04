Casado insiste en que Sánchez "se sienta a negociar con los terroristas de Bildu"

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, afirmó que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se "sienta a negociar con los terroristas de Bildu" y subrayó que eso es algo que "no se entiende en ningún lugar de Europa ni del mundo". Además, insistió que el terrorismo yihadista es "igual de despiadado" que el terrorismo etarra y el de Terra Lliure.

Partició ante unas 2.000 personas en un acto electoral en Málaga, Casado dijo que no entendería que un político alemán se sentara a hablar con los terroristas que "atentaron en un mercado de Navidad en Berlín" o "los que reventaron la sala de Bataclan" en París. "Y en España, Sánchez se sienta a negociar con los terroristas de Bildu y no se entiende ni en Europa ni en un ningún lugar del mundo porque no se puede negociar con terroristas", aseveró.