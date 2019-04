Batet: "Empeñarse en la autodeterminación margina del debate sobre Cataluña"

La número uno del PSC por Barcelona el 28A, la ministra Meritxell Batet, avisó ayer a los partidos independentistas de que, al "empeñarse en la autodeterminación", corren el riesgo de marginarse del debate que tendrá lugar la próxima legislatura en el Congreso sobre cómo debe ser el futuro de Cataluña y España. "Empeñarse en la autodeterminación es poner una condición imposible que puede conducir a marginarse del debate del futuro de Cataluña y España. Un debate que tendrá uno de sus escenarios más relevantes en el próximo Congreso", afirmó en un desayuno informativo.

Y agregó: "Los independentistas garantizan a sus votantes solo una cosa: no comparecer en el debate sobre qué España queremos, lo que equivale a no estar en el debate sobre qué Cataluña queremos". Para Batet, estos partidos son incapaces de tomar "decisiones valientes y realistas" porque anteponen el no disgustar a sus votantes "más radicales", y la pugna por la hegemonía dentro de su espacio, a la resolución del conflicto. Algo similar, a su entender, a lo que hacen las "tres derechas" de PP, Cs y Vox: "Han dado por amortizado su peso en Cataluña, solo les interesa la crisis para alimentarse de ella en el resto de España". "Frente al separatismo excluyente, la derecha defiende un modelo igualmente excluyente", razonó.