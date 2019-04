Aviso de Vox al Gobierno andaluz de PP y Cs: "A ver si renueva otros cien días"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, advirtió ayer al Gobierno de PP y Cs que "a partir de ahora ya no hay un plazo de cortesía" y que sus exigencias van a ser "firmes y severas". Y avisó: "A ver si renuevan otros cien días". "Están faltando tanto a la letra como al espíritu" del pacto, dijo Hernández antes de recordar que las 37 medidas suscritas por Vox y PP "no dejan de ser pactadas con el Gobierno" y considerar que los objetivos que se habían marcado "no se han cumplido".