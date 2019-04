El debate de vuelta, "más embarullado" y "menos útil" para decidir el voto del 28-A

El debate de vuelta, la segunda entrega del "cara a cara" entre los candidatos a la Moncloa, ha resultado "más embarullado" y "menos útil" para decidir el voto que el de la víspera, a juicio de expertos y politólogos, que señalaron las "interrupciones constantes" entre los líderes como uno de los aspectos que han acabado por definir un intercambio "más agresivo", del que sacan a Pablo Iglesias. El cabeza de lista de Podemos "juega en otra liga", resumió Ramón Punset.

El catedrático de Derecho Constitucional vio un segundo debate "con más agresividad e interrupciones, seguramente porque los asesores les han recomendado que hay que ser más efectistas", una dinámica en la que, a su juicio, "el único que no entró fue Pablo Iglesias, que juega otro tipo de partido". Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, señaló a Pablo Iglesias "como el que mejor maneja el medio televisivo" y no dudó en afirmar que "a Sánchez, pese a ser presidente, le falta talla de estadista, y a Casado y a Rivera todavía mucho más".

El politólogo Daniel Guerra, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla, vio "más una tertulia entre candidatos que un debate, con las interrupciones constantes y poco respeto a los turnos de palabra". A juicio de Miguel Presno, "no hemos visto debates de intercambio de ideas y propuestas, sino interpelaciones más con intención retórica que como contraste de opiniones".

Los expertos ven bastante reducida la utilidad del doble debate entre los dos candidatos. "Fue más útil el primero", afirmó Punset, una opinión también compartida por Guerra. Y Presno fue tajante. "No ha sido una fórmula muy útil para el ciudadano. Probablemente hubiera funcionado mejor una entrevista a los cuatro candidatos por preguntas de distintos periodistas, en cuatro días consecutivos. Este debate ha sido muy embarullado", afirmó. Bastida afirmó en la víspera que "al indeciso de izquierdas se movilizará más por el resultado de Andalucía, por el miedo al tripartito, que por el debate". Para Guerra, "Sánchez y Rivera deberían estar mejor asesorados sobre las interrupciones. Iglesias ha estado más contenido, aunque no tengo claro que esa contención le sirva para algo a estas alturas de la legislatura".

Guerra destacó lo "categórico" que estuvo Sánchez "en negar el referéndum catalán y la independencia, pero no en si va a repetir los pactos con Podemos y separatistas o se va a decantar por Ciudadanos, como le inquirió Iglesias". Las diferencias en la política territorial también fueron objeto de análisis tras el debate de la víspera por Bastida. "Tanto Casado como Rivera no atinan, hablan más de políticas de confrontación pero no de solución. En el electorado de izquierdas convence más la postura de Sánchez, con la línea roja de la Constitución y de que no habrá referéndum. En el combate entre las derechas, si apuestan por confrontar ahí llevan las de perder con Vox".