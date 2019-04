Vox acusa a Feijóo de "cacique y chuleta" por creerse que Galicia es su "patrimonio"

Tres horas antes de que los líderes del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se enfrentasen en TVE al primero de los dos debates electorales televisados el presidente de Vox congregaba en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) a más de 1.500 personas, mientras un centenar de jóvenes de grupos antifascistas coreaban consignas contra los simpatizantes. Santiago Abascal reorganizó su agenda tras quedarse fuera del debate de hoy de Atresmedia por una decisión de la Junta Electoral y visitó A Coruña.

Sus primeras palabras fueron para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de "cacique" por afirmar que no hay motivo para que un gallego vote a Vox, y le advirtió de que"no tiene que pedirle permiso para venir a Galicia porque "no es suya". "Después del acto de hoy saltarán las alarmas en la Xunta", señaló Abascal. También le recordó al líder del PP gallego que Galicia no es una nación sin Estado, como dice Feijóo, sino "una región entrañable de una nación tan importante como la española". Por eso, lamenta que rechace la propuesta de su propio partido a nivel nacional de que el castellano sea lengua principal en ámbitos como la educación o la administración. Y criticó que en lo que debería ser "una Galicia bilingüe" la Xunta y el PP gallego solo escriban en gallego en su Twitter.