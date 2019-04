Pastor: "Sánchez hará bueno a ZP" La presidenta del Congreso advierte de que el Gobierno de Rajoy "levantó el país en crisis" y el PSOE "está destruyendo lo conseguido" -Tellado: "No existe el PP fuera del PP"

"Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero", aseveró ayer la cabeza de cartel del PP por Pontevedra, Ana Pastor, quien ayer hizo campaña en Viveiro (Lugo) y en Lalín por la tarde.

La también presidenta del Congreso y exministra de Fomento y Sanidade advirtió que el PP, con Mariano Rajoy al frente, cogió "el país en crisis y lo levantó", pero "lo que se ha construido en siete años ya se está destruyendo". El Ejecutivo de Rajoy consiguió que "8,7 millones de mujeres encontraran trabajo" pero la tendencia "ya se está acabando", alertó.

Pastor defendió que su partido quiere gobernar "para generar empleo y oportunidades como siempre hizo el PP".

En el mitin de Lalín, lleno de militantes y simpatizantes, la presidenta del Congreso prometió rebajar o suprimir los peajes de la AP-53. Y aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por pactar la transferencia de la AP-68 con el PNV, a cambio del voto a favor de los nacionalistas vascos en el Congreso a medidas impulsadas por el Ejecutivo socialista.

"Siempre nos dijeron que no se podía hacer la trasferencia de las autopistas y que las gallegas ahora no se pueden transferir, pero sin embargo, sí se pueden las vascas y lo hacen de manera gratuita", denunció la exministra de Fomento.

También subió a la tribuna el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, quien pidió a los gallegos "un mensaje de apoyo alto y claro" a su partido el 28 de abril contra de "los constantes desprecios de Pedro Sánchez a Galicia".

Tellado criticó los "constantes agravios" del secretario general del PSOE. "No podemos ser cómplices de un político que ha sido el que más daño le ha hecho en menos tiempo a nuestra Comunidad", afirmó el número dos de los populares gallegos.

Los gallegos precisan "un gobierno que los tenga en cuenta, que no sea una amenaza" para la economía y que "no los discrimine" por estar "atado a los independentistas" razonó Tellado, también diputado en el Parlamento autonómico.

Durante su intervención, Tellado afirmó que Pedro Sánchez ha sido "un presidente nefasto", ya que "castigó" a los gallegos con el "dieselazo y con la ralentización do sector de la automoción".

Criticó, además, sus actuaciones en las industrias electrointensivas, el naval y forestal, que ponen en riesgo muchos puestos de trabajo y provocan la pérdida de ingresos a muchas familias, según ha incidido.

Sin visitas a Galicia

"En ocho meses como presidente, Pedro Sánchez paseó mucho en avión, dio varias vueltas al mundo, pero no sacó un minuto para venir a Galicia. Vamos a dejarle bien claro este 28 de abril que no venga, que no lo queremos, porque no merece nada de los gallegos", clamó Miguel Tellado, que añadó: "Votar al PSOE supone apoyar a una formación que desprecia a Galicia".

Tellado centró su discurso en cargar contra el PSOE y ningunuó a los rivales del PP por el flanco derecho, es decir Ciudadanos y VOX. Sobre ellos solo apuntó: "No existe el PP fuera del Partido Popular".