En Común se presenta como garante de que el Íbex 35 o la Iglesia paguen impuestos "como todos"

En Común-Unidas Podemos advirtió ayer en Pontevedra que un Gobierno de PSOE con Ciudadanos "solo haría que siga mandando el Íbex 35". Según aseguró la candidata al Congreso por la provincia, Yolanda Díaz, "[Pedro] Sánchez se enorgullece de trabajar mano a mano con [Albert] Rivera" y eso es sinónimo de impunidad para los poderosos, a pesar de que el líder de Ciudadanos ha centrado su campaña en reclamar apoyos para echar al PSOE de La Moncloa. La coalición Podemos y Esquerda Unida se presentó como alternativa para forzar a lo socialistas a aplicar otras políticas. "Con nosotros en el Ejecutivo, las empresas del Íbex 35 o la Iglesia van a pagar impuestos, como todo el mundo", resumió Díaz.

La diputada en el Congreso desde 2015 denunció la precariedad creada por las reformas laborales y acusó al PP y a Ana Pastor, cabeza de lista popular por Pontevedra, de "mentir" cuando dicen que crean empleo, ya que "con su reforma laboral lo único que hicieron fue a repartir miseria".

"En Pontevedra solo el 6'5% de los contratos son indefinidos. Eso es lo que hizo el PP. Pero nosotros lo tenemos claro: en España la modalidad contractual laboral se va a llamar contrato indefinido", prometió. "Nuestra carta de presentación es demostrar que sí se puede, como hicimos arrancándole al PSOE la mayor subida del salario mínimo de la historia de la democracia", añadió.

En el acto también participó el candidato de la coalición y diputado la pasada legislatura por Tenerife Alberto Rodríguez, que incidió en el mensaje contra el excesivo poder de las élites. "La corrupción es la forma de gobernar de los que en este país no se presentan a las elecciones", clamó. Ante esto, llamó al voto para que gobierne su formación. ¿Su elemento diferencial? "No le debemos nada a nadie", sostuvo, antes de vincular con el "nerviosismo" del poder económico y político la campaña orquestada "desde las cloacas del Estado para que Unidas Podemos no esté en el gobierno", en alusión a la fabricación de pruebas falsas contra el partido morado por parte de policías que, presuntamente, habrían actuado por orden del Gobierno del PP. El caso está sub iudice.

Por su parte, la candidata a la Cámara Baja por Pontevedra, Ángela Rodríguez, alertó del riesgo de retroceder en derechos sociales si gobiernan PP, C's y Vox. "Están dispuestos a jugar con nuestras vidas con tal de volver a ganar. No les importamos las mujeres ni las personas LGTBI. Lo demuestran día a día con sus declaraciones", sentenció.