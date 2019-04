Pastor se erige en la candidata de Pontevedra, frente a quienes son solo de Vigo o "de fuera"

Ana Pastor se erige en la candidata de toda la provincia frente a los candidatos que, en su opinión, sólo hacen campaña en Vigo o los que vienen de fuera y no conocen la realidad de la circunscripción por la que se presentan. Ayer, Jueves Santo, visitó, junto al presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, y otros dirigentes y candidatos, Tui y Bueu.

A los periodistas explicó: "Como hago durante el año, los fines de semana y ahora especialmente en campaña, estoy recorriendo los concellos de la provincia. Me gusta saber cómo evoluciona su situación y esta campaña, además, así ayudo a que mis oponentes que vienen de fuera la conozcan". El dardo envenado a sus rivales en las elecciones prosiguió: "Con la gente de los concellos hablo de sus problemas y de su forma de ver las cosas, porque la realidad de cada concello es diferente. Eso los demás candidatos no lo saben porque o vienen de fuera sólo para darse una vuelta por aquí antes de las votaciones o no salen de Vigo, no vaya a ser que se den cuenta de que nadie les conoce. Pregunto a la gente quiénes son y no me saben decir sus nombres. A Pontevedra no se puede venir a pedir el voto y después si te he visto no me acuerdo".

Con estas declaraciones, aludía en especial a la cabeza de cartel de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, natural de Ferrol y que ha hecho su carrera política en esta ciudad, pero que la coalición ha desplazado a Pontevedra porque aquí tendría más opciones de sacar escaño, y no como número dos en la lista de A Coruña. Las candidata del PSOE y de En Marea, Olga Alonso e Iris Malvido, son de Vigo.

Por su parte, Alfonso Rueda destacó que en el PP de Pontevedra no dejan de trabajar ni en Semana Santa, por la cercanía de la cita con las urnas. Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del PPdeG han interrumpido su participación en la campaña electoral, pero en el PP provincial no echan el cierre. El también vicepresidente de la Xunta afirmó: "No paramos en Semana Santa, seguimos con las pilas muy cargadas. Estuvimos en Bueu con muchos vecinos y tuvimos una gran acogida en Tui; y ese es nuestro objetivo, llegar al mayor número de gente posible para hacerles llegar las propuestas del PP, y transmitirles la garantía de somos el único valor seguro en las próximas elecciones".

Rueda y Ana Pastor visitaron la praza de Abastos de Bueu y el mercadillo de Tui. En esta villa, también visitaron la recién inagurada sede de campaña del PP.