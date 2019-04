La mayoría del PPdeG se apunta al cierre por festivos

"Los días festivos vamos a preservarlos. No sé si algún compañero puede tener algún acto, pero yo, con carácter general, hasta el lunes no me voy a reincorporar a la campaña". Así justifica el presidente del PPdeG y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su decisión de suspender su participación en la campaña de las elecciones generales durante cuatro días. Le imita buena parte del PPdeG. Por ejemplo, el PP de Ourense tampoco tiene previsto ningún acto electoral en los próximos cuatro días. El PP de A Coruña sí ha programado actividad, pero ha aligerado la agenda Jueves y Viernes Santo. Para sábado y domingo ya ha organizado mítines en Santa Comba, Muxía, Muros y Negreira.

La cabeza de cartel del PP por Pontevedra y presidenta del Congreso, Ana Pastor, con el objetivo de mantener los tres escaños de la actual legislatura, no ha despejado la agenda. Tienes actividades todos los días. Estará en Bueu, Tui, Vigo, Lalín, O Grove y Pontecaldelas.

Ni la importancia de unas elecciones en las que, según los populares, España se juega su futuro y su unidad, ni el temor a que se cumplan los peores vaticinios de los sondeos para el PP a nivel estatal, ni que los rivales políticos mantengan la tensión estos días de asueto, han prevalecido sobre la Semana Santa. La mayoría del PPdeG echa el cierre por festivos, incluido su máximo líder y su principal baza a la hora de sumar votos.

Los populares gallegos aspiran a retener los 12 escaños que ahora tienen en el Congreso. El sondeo del CIS no invita al optimismo. Prevé que puede perder cuatro o tres diputados y ceder la primera plaza al PSdeG. Ciudadanos y Vox podrían entrar en su nicho electoral, y lograr Albert Rivera arañar dos actas y Santiago Abascal, un diputado. Ante estas expectativas, los populares gallegos echarán los retos la próxima semana, pero antes recargarán fuerzas durante cuatro días de asueto.

Eso sí, no serán los únicos. El PP de Valencia y el PP de Zamora tampoco se toman unos días de descanso. ¿Razón? La gente está de vacaciones o de procesiones, y es mejor descansar para el sprint final de la semana que viene, defienden. No lo ve así el PP de Asturias. "Paseos, reparto de propaganda, visitas a mercados, actos sectoriales, ... igual que en los días anteriores y la próxima semana", confirman desde Oviedo.

¿Y Pablo Casado? Pues hoy por la mañana estará en Cáceres y a mediodía participará en una comida mitin en Mérida. También asistirá a La Madrugá de Sevilla. El Viernes Santo se desplazará hasta Granada y Lorca. Y fin de semana protagonizará actos varios y mítienes en Castilla-La Mancha.

Vox es el único partido que a nivel estatal ha decido no realizar ningún acto de campaña Jueves y Viernes Santo. Eso sí, Albert Rivera y Pablo Iglesias descansan hoy, pero no sus segundas de a bordo, Inés Arrimadas e Irene Montero.

En Galicia, el PPdeG es una excepción. Sus rivales políticos no descansan por Semana Santa. No paran, ni para tomar impulso. Como mucho aligeran la agenda hoy y mañana por las procesiones y no todos. Por ejemplo, el cabeza de cartel de Ciudadanos en las elecciones europeas, Luis Garicano, visita Galicia. Por la mañana irá a Lugo y por la tarde, a las siete y media participa en un acto en la capital gallega en la que hablará de propuestas de nuevas infraestructuras para Galicia y medidas económicas del programa naranja.