Villares alude a Ence como "ejemplo de desviación de poder" por parte del PP

El líder de En Marea, Luís Villares, acusó al Partido Popular de reivindicar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra para "defender los intereses de los que optan por las puertas giratorias". El dirigente rupturista, que ayer hizpo parada en el recorrido de campaña en Ponteareas y Redondela, censuró que en el consejo de administración de la empresa estuvieran personas ligadas al PP y que sirviera al partido como un "ejemplo de corrupción y de desviación de poder" que desde En Marea instaron a "no seguir permitiendo".

En la misma línea, el portavoz y resonsable del partido recordó que las grandes empresas eléctricas optan por seguir su propio interés, sin prestar atención a las necesidades de los ciudadanos de a pie . "Alcoa, Isowat, Ferroatlántica. Estamos ante un problema que padece el conjunto de la ciudadanía cada mes a través del recibo de la luz. Por eso hoy un expresidente del Gobierno está en el consejo de administración de una empresa eléctrica. Por eso el Partido Popular defiende los privilegios de las grandes empresas frente al derecho de la ciudadanía a pagar un precio justo por la electricidad", aseguró.

Asimismo, Villares también se refirió a la difícil situación demográfica que atraviesa la Comunidad y lamentó la emigración masiva de muchos jóvenes que abandonan Galicia al no encontrar un mejor porvenir laboral. De nuevo, volvió a culpar al PPpor unas políticas que a su juicio comportaron la "muerte demográfica". "Nosotros no queremos ese futuro para Galicia. No queremos un país en el que las familias no puedan llegar a fin de mes. No queremos que los que marcharon no vean la esperanza de volver", incidió.

En Ponteareas, el dirigente rupturista comenzó su intervención al grito de "salud y república" frente a "otros que apuestan por resucitar muertos". Y al igual que hiciera un día antes, aprovechando la reaparición de Mariano Rajoy en dos mítines en la provincia de Pontevedra, instó al expresidente del Gobierno "a acudir a la Fiscalía a hablar de la Gürtel y a devolver todo lo que robó de lo público". Por otro lado, calificó de "burla" el hecho de que el PP reclame ahora la transferencia de la AP-9.

Por su parte, la cabeza de lista por la provincia, Iris Malvido, se comprometió a trabajar para conseguir "libre de peajes" la transferencia de la autopista y a promover un modelo económico "más justo y colaborativo".