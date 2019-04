Puigdemont supedita el pacto con Sánchez a que "no niegue" el derecho de autodeterminación

Carles Puigdemont asume a regañadientes, y con ironía, la condición que sus candidatos en prisión pusieron para "hacer posible un Gobierno estable" de Pedro Sánchez: que el candidato "no niegue el referéndum de autodeterminación como una de las opciones de solución".

Desde Waterloo (Bélgica), el expresidente catalán asumió la propuesta de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, los cuatro acusados en el juicio del "procés". Pero vino a decir que lo que piden es poco menos que una obviedad.

"Para poder respetar el derecho de autodeterminación hace falta que no lo nieguen (el referéndum). Obviamente, la condición indispensable para sentarse en una mesa es que no te nieguen a ti mismo", dijo Puigdemont, con un punto de sarcasmo, al ser preguntado por la oferta lanzada por los candidatos presos de Junts per Catalunya (JxC), que la número dos por Barcelona, Laura Borràs, a la que tenía a su lado, no asumió en su discurso de campaña del sábado.

"Si quieres dialogar, lo que pedimos es el reconocimiento, el reconocimiento de que somos unos políticos legítimos, democráticos, que defendemos cosas legítimas, no violentas, encuadradas exactamente en el marco de los derechos humanos y la carta de las Naciones Unidas", explicó ayer Puigdemont.

Agregó que "si se le apura", las demandas de JxC también están encuadradas "en la Constitución española, que a través del artículo 96 reconoce los tratados internacionales como parte del ordenamiento interno".

"Líneas rojas"

En cualquier caso, aseguró que las "líneas rojas" las ha puesto España con "las porras del 1 de octubre, que han quedado incrustadas en los cráneos de muchas personas", "la ausencia absoluta de diálogo" y "la represión como respuesta". Así, pidió dejar "de una puñetera vez la represión como respuesta a una demanda ciudadana".

Pero, volviendo a la campaña, Puigdemont reiteró su oferta a Oriol Junqueras para encabezar una lista unitaria a las europeas del 26 de mayo, que el líder de ERC ya rechazó el miércoles. El expresidente iría de número dos en esa lista, y la oferta, aseguró, sigue en pie. "Hasta que se cierre el plazo, la oferta de unidad siempre estará vigente. Desde nuestra cultura política, la unidad es lo que toca hoy", afirmó.

A última hora del sábado, Jordi Sànchez, cabeza de lista de JxC por Barcelona, reprochó que Esquerra haya preferido "potenciar el partido" en vez de aceptar una lista unitaria independentista y alertó: "Es un error que podemos pagar muy caro".

Los republicanos celebraron ayer en Barcelona su acto central de campaña, en el que se emitió un mensaje grabado de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la justicia en Suiza, en el que acusa al PSOE de ser "la muleta de la extrema derecha" y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con sus "nueve meses de inmovilismo" en el Gobierno y "actuando de forma acomplejada" ante el PP y Ciudadanos.

Igual de explícito fue el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès: "En Cataluña, o gana el PSOE o gana ERC. O ganan aquellos que no han renunciado al 155 o ganan los que defendemos la autodeterminación y la independencia", planteó, antes de definir a Esquerra como "el mejor antídoto" contra Vox.