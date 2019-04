Ana Pontón reprueba a los políticos que solo acuden a Galicia por "turismo electoral"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ironizó ayer sobre la presencia en la comunidad autónoma de los candidatos de los partidos estatales que, una campaña más, ejercen el "repetitivo papel de paracaidistas" en busca de votos y solo acuden a Galicia a hacer "turismo electoral". En un mitin en Lugo, la dirigente nacionalista reclamó el voto para un Bloque "en remontada" que aspira a ser "decisivo" en la política del Estado en un escenario sin mayorías absolutas y en el que los diputados gallegos usarían su fuerza para pasar la página de cuatro años de "discriminación" con Galicia.

"Vienen a hacer turismo electoral y no se molestan en hacer propuestas para resolver los problemas que tenemos en el país ni cuando vienen aquí", censuró. En su intervención, Pontón hizo un pronóstico del que se mostró tan convencida que incluso se atrevió a apostar su coche. "Estoy segura de que no lo voy a perder. En ese debate en el que participará la colección de machos alfa de la política estatal, ni Pedro, ni Pablo, ni el otro Pablo, ni Rivera, ni el reconquistador van a dedicar ni un sólo minuto a hablar de Galicia. Solo quieren el botín de los votos", recriminó.

Precisamente, para hablar de Galicia, recordó que su formación propuso al resto de las fuerzas gallegas celebrar un debate en la Televisión de Galicia en horario de máxima audiencia. Con todo, señaló que el "campeón de los debates" -en referencia a Feijóo- "dijo que no".

Pontón pidió el voto para el Bloque para "ser decisivos en la política del Estado a favor de los gallegos y gallegas en un escenario sin mayorías absolutas". El reto el 28-A "no está en optar por una derecha echada a monte o por una izquierda que no fue capaz de derogar las contrarreformas laborales, la ley mordaza o la LOMCE. La decisión es Galicia si o Galicia no, y este 28-A miles de gallegos van a decir Galicia sí cogiendo la papeleta del BNG", concluyó.

Por su parte, el cabeza de lista del Bloque al Congreso por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, reclamó ayer la transferencia de "todas las infraestructuras viarias", así como las competencias de Tráfico y de Seguridad Vial para acabar con el "drama" de los accidentes mortales en carretera.

Así lo reivindicó en una concentración motera organizada por el BNG en Santiago, donde subrayó la "necesidad" de que Galicia también despliegue un cuerpo de Policía Autonómica "que ya está previsto desde 2007, cuando fue aprobada la Ley de Policía Gallega, y que quedó en un cajón". "Entendemos que son exigencias que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de todos los gallegos, porque hoy en día los accidentes de tráfico son un auténtico drama", dijo.