Abascal, partidario de castigar los pitos al himno y llamar "Rojigualda" a la selección

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se mostró partidario de castigar los pitos al himno nacional y pidió llamar "la Rojigualda" a la selección española de fútbol, y rechaza la política de fichajes del Athletic del Bilbao por "etnicista y política".

"Soy absolutamente partidario de cualquier tipo de medida que impida un ultraje al himno nacional", dijo Abascal en una entrevista con el diario "Marca" en la que considera que esta práctica se acabaría si los clubes fueran "castigados duramente, igual que son sancionados si un aficionado lanza una botella al campo o grita insultos racistas".

En cuanto a los pitos, los considera un gesto de mala educación y considera que "todas las personas normales rechazan los gestos de mala educación y las ofensas a los símbolos de otros siempre denotan mala educación".

"Eso no se puede tolerar", consideró el líder de Vox, para quien "igual que en un campo de fútbol no se pueden lanzar insultos racistas, no es aceptable que se pite un himno nacional o se escuchen cánticos del estilo "españoles hijos de puta".

En cuanto a la selección nacional, Abascal consideró que llamarla "la Roja" es una forma de "eliminar lo nacional de la selección", por lo que preferiría llamarla "la Rojigualda".

También subrayó que "por supuesto", Vox no se plantea que "ningún tipo de selección de carácter autonómico logre un reconocimiento de carácter oficial".

Abascal también reconoció no sentir afinidad por al Athletic Club pese a ser nacido en Bilbao, ya que siempre tuvo más afinidad por la selección española, y apuntóque desde niño pudo ver cómo como algunos clubes se convertían en "herramientas políticas contra España" y consideró que es "muy feo cuando la política se mezcla con el deporte, algo que yo he vivido en un sitio donde eso se percibía de una forma especialmente agresiva".