Ana Pastor reivindica la experiencia de gobierno como valor seguro en las urnas

Experiencia y gestión. Con esa carta de presentación, Ana Pastor defendió las credenciales del PP para intentar arrebetar el Gobierno a Pedro Sánchez. La expresidenta del Congreso y cabeza de lista del partido por Pontevedra hilvanó un discurso mezcla de agradecimiento por la huella de Mariano Rajoy en su trayectoria, y en la vida de la organización, y de reivindicación de que, ante los momentos difíciles, los populares saben hallar salidas. "Tenemos muchos retos por delante. Hay cosas que hemos hecho regular o mal pero tenemos experiencia de gobierno. La gente sabe que cuando gobierna el PP a España le va bien", defendió.

Pastor, zambullida de lleno en la campaña electoral, no dejó de revindicar el paso de Rajoy por el Gobierno y unas señas de identidad que, aseguró, solo puede presentar el PP ante la convocatoria de elecciones: bajadas de impuestos, la llegada del AVE a Galicia, compromiso con la sanidad. Fueron algunas de las menciones. "¿Quién soluciona de verdad los problemas de los españoles? El PP", dijo, al tiempo que relacionó toda esa política de "resultados" y "sentido común" con la huella del expresidente, a quien no dejó de calificar como "el mejor" que nunca tuvo el PP y el Gobierno de España.

Frente al perfil institucional y moderado que fue santo y seña en la era Rajoy, Pastor cargó con servertidad contra Sánchez, a quien acusó de tener un interés, pero "personal", por ganar el 28 de abril sin atender a las "luces rojas" que algunos organismos han detectado en la economía. "Las tiene a un metro y no las ve. No sé si es daltónico, espero que no. Repite lo que hizo Zapatero en sus tiempos de gloria: gastar lo que no se tiene, endeudarse y, con el dinero de todos los españoles hacer su propia campaña".

En esa línea, la expresidente de la Cámara Baja también se ciñó al guion a favor de "concentrar el voto" y reconducir todas los potenciales apoyos del centro-derecha en la opción de Pablo Casado y el PP. "Hay que invitar a todo el mundo al proyecto del PP", incidió.

Igual discurso siguió el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo fue nítido a la hora de reclamar un respaldo mayoritario para los populares, hasta el extremo de sentenciar que "pedir el voto para el PP y Casado es lo mismo que pedir un el voto para Galicia y España". "Si nos dividimos gobierna la izquierda: esto hay que decirlo con claridad", agregó.

El acto lo abrió Rafael Domínguez, candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, que levantó la primera ovación de la jornada al prometer, a modo de homenaje a Rajoy, la retirada de su condición de "non grato".