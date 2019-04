Yolanda Díaz: "Nos jugamos la fuerza para que el Gobierno siga la senda de subir el salario mínimo"

Yolanda Díaz reivindica el papel de Unidas Podemos como correa para forzar al PSOE a gobernar "para la gente", por lo que exige apoyos suficientes el 28-A para que "siga la senda, por poner un símbolo, de subir el salario mínimo". Se presenta al Congreso por En Común en Pontevedra.

-¿Cómo valora la encuesta del CIS, que les da dos escaños ?

-Hay una buena noticia del CIS, que es una foto de un instante: no hay mayoría del bloque reaccionario. Segundo, el 41% en España y el 46% en Galicia no sabe a quién votar. Es impredecible. Además, es una imagen previa a la vuelta de Pablo Iglesias. Nosotros en campaña crecemos, a pesar de las campañas que hay contra nosotros. Que todo el entramado político, mediático y económico y las cloacas del Estado se hayan dirigido contra un espacio del cambio es inédito. Todo dependerá de la movilización y de que la gente no se confunda. El PSOE tiene una preferencia: gobernar con Ciudadanos y hacer vicepresidente a Albert Rivera. Sería un Gobienro contra la gente.

- Pero Ciudadanos ha convertido en leit motiv de su campaña "echar a Pedro Sánchez" y el único que se ofreció para una vicepresidencia fue Pablo Iglesias...

-Es un acuerdo que salió ahora y que conocí por los medios: un acuerdo secreto entre Sánchez y Rivera. Es cierto que este no dijo eso, pero también lo escuché mil veces decir que no iba a hacer presidente a Rajoy y lo hizo. Y en la moción de censura votó para que permaneciese en La Moncloa. No son de fiar ni los unos ni los otros.

- Hablaba de las cloacas. ¿Le da la sociedad la relevancia que tiene al uso de medios públicos contra rivales políticos?

-Es único que el presidente del Gobierno no compareciese en la diputación permanente para explicar hasta dónde llega el espionaje. Eso es poner en jaque la democracia. Estamos en Galicia, me gustaría que se pronunciase sobre esto la presidenta del Congreso, Ana Pastor. No es una candidata más.

- ¿Cómo pueden pedir confianza si entre aliados políticos ha estallado una guerra civil? ¿Murió lo que construyeron en 2012?

-Para nada. Y no quiero decir que no haya errores, pero el cambio político empieza en Galicia y luego va a otros lugares. Pablo Iglesias, tú lo sabes porque cubrías la campaña, conoce esa experiencia aquí.

- Parece obviar que En Marea competirá con ustedes el 28-A.

-Lo que creamos en 2012 sigue en pie con los mismos actores.

- Anova no participa.

-Tomó una decisión que respetamos, pero está en el espacio político, no lo rompió. Diferente es el partido de Luís Villares, que viene de una cultura política que no es la nuestra. Hasta el 14 de marzo se intentó un acuerdo y ellos dijeron que no. Tiene que explicar por qué no quiso unidad.

- ¿Cuánto cree que les restará en las urnas su división?

-No me interesa. Estoy en campaña y quiero hablar de los problemas de los gallegos, que tenemos las segundas pensiones más bajas y si no cambiamos el Gobierno, pueden cerrar Alcoa y Ferroatlántica.

- ¿Explicaron bien su posición sobre los presupuestos del Gobierno?

-En un país con el 25% de población pensionista alcanzamos un acuerdo histórico. Hay fuerzas políticas a las que les gustan las políticas de cemento y que quieren poner el acento en el AVE. Yo lo pongo en los 800 millones para dependencia. Además, los gallegos no quieren los presupuestos de Mariano Rajoy. Por desgracia, hoy están vigentes.

- ¿Cuántos diputados necesitaría Unidas Podemos para exigir un Gobierno de coalición, como ha planeado Pablo Iglesias?

-Estas elecciones son constituyentes y podemos cerrar una crisis brutal de la que solo salió la banca. Nos jugamos tener la fuerza suficiente para cambiar una Galicia con precariedad y para que haya un Gobierno que siga la senda de subir el salario mínimo, por poner un símbolo ¿Por qué pudimos poner contra las cuerdas al PSOE en eso? Porque teníamos 69 diputados y el PSOE nos necesitaba. El PSOE tiene una fuerza de atracción brutal hacia el Régimen, se siente próximo al 135, al 155 y a los poderes económicos. No puede bajar la factura de la luz porque tiene exministros y exministras en los consejos de las administraciones de las eléctricas. El PSOE no es de fiar.

- En una coalición, ¿no corren el riesgo de que el PSOE patrimonialice los éxitos y ustedes carguen con las decepciones?

-¿Qué ganamos nosotros dando La Moncloa a Pedro Sánchez? Nada, pero teníamos que hacerlo. Por salud democrática había que echar a Rajoy y la corrupción. ¿Quiere eso decir que el PSOE no beba de esas fuentes? No. Pero da igual. Lo que tenemos que hacer es cambiar la vida de la gente. ¿Ganamos algo electoralmente? No, pero ahí está la grandeza de los dirigentes. Los hay que actúan por su pueblo, como Pablo Iglesias, y los que actúan por intereses electorales.

- Figura en las quinielas de su coalición como propuesta de ministra porque ya gobernó una institución con el PSOE y además ha negociado con ellos. ¿Aceptaría?

-No estoy en eso. Mis retos son bloquear un Gobierno de la reacción y uno con Rivera sea ministro.

- ¿Pero aceptaría ese cargo?

-La vida da tantas vueltas... No puedo responder.

- ¿Se considera una paracaidista por presentarse por Pontevedra?

-En el Congreso defendí Galicia de cabo a rabo. Es una nación y deber ser una circunscripción única.

- ¿Votaría contra una investidura de Sánchez si no se garantiza la transferencia de la AP-9?

-¿Cómo voy a decirlo si en la investidura a lo mejor me dicen que rescatan Alcoa? El Gobierno ha reconocido que no la transferirá y el día que negaba la bonificación de peajes en Redondela y Ferrol bonificaba la AP-7. El bipartidismo hace electoralismo con la AP-9. Nosotros queremos nacionalizarla.

- ¿Volverá a la política gallega?

-Yo no iba a repetir estas elecciones. No digo más. Tengo una niña pequeña y quiero venir a Galicia.

- ¿Será candidata a la Xunta?

-No puedo responder a eso, quiero ser seria. El mensaje que quiero dar es que sí podemos ganar la Xunta ahora. Nunca peleé por los puestos, siempre fui la segunda de todo el mundo, pero me dejaré todo para lograr la Xunta.