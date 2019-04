Casado anuncia que reducirá el salario mínimo a 850 euros y más tarde rectifica

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se enredó ayer al serle preguntado si rebajará la subida del Salario Mínimo Inteprofesional (SMI), fijado por el Gobierno en 900 euros desde este año. Casado aseguró que su intención es "cumplir la negociación" del Gobierno de Rajoy "con la patronal y los sindicatos" para subir el SMI a 850 euros en el año 2020.

Al ser interpretadas sus palabras como un adelanto de su intención de rebajar, este mismo año o el que viene, en 50 euros el Salario Mínimo Inteprofesional, Casado calificó las informaciones de "fake news", negó la supuesta rebaja y, en todo caso, se remitió a la negociación que anunció con patronal y sindicatos sobre la cuestión.

Interlocutores sociales

El PP denuncia que el Gobierno tomó la decisión de subir el SMI forzado por Podemos y sin contar con los interlocutores sociales. El acuerdo sellado por Rajoy con los agentes sociales fijó una senda para subir el SMI un 4% en 2018 (736 euros), un 5% en 2019 (773 euros) y un 10% en 2020 (850 euros).

Casado también aludió ayer a su programa de rebajas fiscales, que cuantificó en 16.000 millones, sin merma para las arcas del Estado, ya que considera que el resto de sus políticas económicas permitirán incrementar la recaudación en más de 16.300 millones. El líder popular lanzó, además, una propuesta de "claridad fiscal" para que todos los contribuyentes reciban cada año un informe detallado de los impuestos que pagan.

En el mismo acto, la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó la propuesta de considerar al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar a efectos de ayudas sociales, solicitudes de plaza en escuelas y ventajas fiscales.

Sin respuesta

Sin embargo, Díaz Ayuso no supo responder sobre si habría que dar marcha atrás en el caso de que el embarazo finalmente no llegase a término. "No lo he pensado. No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza, evidentemente no, pero a la hora de expedir el título (de familia numerosa) lo sopesaré", dijo. Casado respaldó explícitamente la propuesta de la candidata.

En cuanto a la macroencuesta del CIS para el 28A, que reduce casi a la mitad los diputados del PP, Casado anunció que no dimitirá aunque pierda 60 de los 137 diputados populares.