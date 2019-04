El PSOE acusa a la derecha de "utilizar la unidad de España para tapar la involución"

Los socialistas intentan desactivar los posibles efectos electorales de la reiterada acusación de la derecha de sus vínculos y dependencia del secesionismo. La táctica consiste ahora en desmarcarse del soberanismo catalán equiparándolo a esa misma derecha, que "utiliza la unidad de España para tapar la involución", según afirmó ayer la ministra Batet, y presentando a ambos como los mayores obstáculos para despejar el panorama político tras las elecciones generales del 28 de abril.

Meritxell Batet, titular de la cartera de Política Territorial y número uno de la lista del PSC por Barcelona, considera que PP y Ciudadanos son conscientes de que no pueden ganar las elecciones confrontando sus programas en materia social con el de los socialistas y "por eso nos atacan por el conflicto territorial".

"Utilizan la unidad de España para tapar la involución, igual que Torra utiliza la bandera para tapar su absoluta inacción", afirmó Batet ante el consell nacional de los socialistas catalanes.

La ministra considera que tanto Aznar como Rajoy contribuyeron de forma decisiva a la "alimentación del conflicto". Ahora, las estrategias de la derecha y de los independentistas se "refuerzan y son complementarias". Ambos rehuyen, según Batet, entrar a asuntos de impacto real como las pensiones, la educación o la sanidad.

El problema en Cataluña

En Sevilla, en un mitin en el que estuvo flanqueado por la expresidenta Susana Díaz y por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el presidente Sánchez afirmó rotundo que Cataluña no será independiente "no solo porque la Constitución no lo permite y porque la comunidad internacional les ha dado la espalda, sino porque los catalanes no quieren la independencia de España". "El problema en Cataluña no es la independencia, sino la convivencia y eso se resuelve desde el diálogo dentro de la Constitución, no desde la confrontación", afirmó el líder del PSOE.

Sánchez refuerza la idea de la "pinza" de la derecha y el soberanismo soberanismo, que, su juicio, se refleja en que los independentistas prefieren que gobierne el PP porque con ello mantienen abierta la confrontación. El jefe de Ejecutivo instó a los secesionistas a reconocer que mintieron a los catalanes con el "procés" y que la independencia no es posible.