Feijóo: "Espero que la retificación del Gobierno de Sánchez sea defintivia"

El presidente de la Xunta de Galicia y dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer esperar que sea "definitiva" la "rectificación" anunciada por el Gobierno español respecto al diálogo con los independentistas catalanes, que ha quedado a su juicio "encallado". Tras un desayuno con empresarios en el IESE de Nueva York, Feijóo valoró que las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña hayan encallado, dejando en vilo la legislatura al no haber mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos del Estado. "Si ha rectificado, y, humildemente, se lo habíamos pedido, nos parece bien. Vamos a ver si es un golpe táctico o es convicción; de momento, todo parece indicar que el presidente del Gobierno de España está dispuesto a cualquier cosa para permanecer al frente del Gobierno, pero no para gobernar", opinó. "Espero que la rectificación sea definitiva y nunca más nos humillen al conjunto de españoles sometiéndonos a alguien que lo que quiere es dejar de ser español, y romper una nación de hace 500 años", dijo. Recién llegado de Miami (Florida), Feijóo está en Nueva York hasta hoy, pero ha decidido acortar su viaje para asistir mañana en Madrid, al igual que lo hará el presidente andaluz Juanma Moreno, a la manifestación convocada por Ciudadanos y el PP contra Sánchez. Feijóo advirtió que la dignidad del pueblo español "no es negociable".

Por su parte, la cúpula del Partido Socialista de Galicia mostró ayer su malestar con el PPdeG y su presidente Feijóo, tras la "desleal" e "irresponsable" declaración institucional aprobada por el Consello de la Xunta contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Gonzalo Caballero denunció que el PP utilizó el jueves la Xunta para "hacer política en clave de partido" y "al margen de los intereses de Galicia".

"No cabe negociación"

Los empresarios gallegos también se prnunciaron ayer: "No cabe ningún tipo de negociación que afecte a la soberanía nacional, fuera de los estamentos legítimos y legitimados desde hace décadas por los españoles", manifestaron desde el Círculo de Empresarios de Galicia. La organización empresarial quiso mostrar su preocupación por la última crisis acentuada por la actitud del Gobierno de España ante la propuesta de los grupos independentistas catalanes y considera que la situación "solo se resuelve con una convocatoria electoral".