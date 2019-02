Carmena ve "difícil" pactar con Ciudadanos por su giro a "una derecha muy conservadora"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ve "muy difícil" un pacto postelectoral con PSOE y Ciudadanos si los partidos de izquierda no suman suficientes ediles porque la formación de Albert Rivera "se ha insertado en una derecha muy conservadora" que "cada vez se hace más extrema".

"Creo que inicialmente Ciudadanos tenía una postura más independiente, pero se ha vinculado de una manera enormemente extraña a los bloques de derechas", asegura la alcaldesa en una entrevista mantenida esta semana con la Agencia EFE, preguntada por la posibilidad de buscar un acuerdo con la formación naranja.

Carmena considera que, a lo largo de la legislatura, Cs ha ido virando cada vez más hacia la derecha y muestra su preocupación porque el discurso de Vox, que es minoritario, intoxique "las mayorías" de la ciudad.

"No veo Madrid como una ciudad conservadora; no veo Madrid como una ciudad de nuevo franquista. Me cuesta comprender y creo que es imposible. La mayor parte de la ciudad de Madrid yo creo que no puede querer eso: una visión de nuevo del pasado tan absolutamente contraria a los tiempos que se están viviendo en este momento", dice la exjueza que fue militante antifranquista.

Carmena no percibe entre el electorado de izquierdas esa desilusión que reflejan las encuestas y destaca que los indicadores municipales señalan que los madrileños están contentos con los servicios municipales.

"Yo, viéndolas (las encuestas municipales) no veo que haya ese proceso de decepción. Pero yo de esto no entiendo", remarca la regidora, que, ajena a las estimaciones de votos, quiere centrarse en acabar lo mejor posible el trabajo esta legislatura.

Por otra parte, Manuela Carmena lamenta no haber impulsado en esta legislatura las viviendas prefabricadas para familias sin hogar con las que pretendía hacer frente a la emergencia social, un plan diseñado por su mano derecha, Marta Higueras, que se paró por la oposición del PSOE.

"Nos equivocamos en no haber insistido porque lo podríamos haber hecho solos, sin necesidad del apoyo del partido socialista. Nosotros queríamos crear unas viviendas muy rápidas, que fueran, digamos, prefabricadas", confiesa la alcaldesa.