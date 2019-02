Casado derogaría la ley del aborto y no piensa pedir perdón por la corrupción del PP

Pablo Casado es partidario de derogar la actual ley del aborto, de plazos y aprobada en 2010, y volver a la de supuestos, de 1985, que opina que era "de consenso" y que "no había ninguna necesidad de cambiar". PSOE, Podemos y Ciudadanos se le echaron encima. Albert Rivera se encuentra "cómodo" con la normativa actual y la socialista Ángeles Álvarez protestó: "No es que estén tirados al monte, es que están en lo más profundo de la caverna".

Pero a juicio de Casado, la izquierda, con su "estrategia divisiva", cambió la ley del aborto porque, dado que no podían legislar y gestionar la economía, se dedicaron a "dividir" a los españoles en cuestiones como memoria histórica, aborto, eutanasia.

"Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener mas niños y no en como los abortamos", afirmó en una entrevista con "Efe".

Además, no es favorable a las políticas "que defiendan a todas las mujeres o que intenten criminalizar a todos los hombres". Y agrega: "No aceptamos esa colectivización que dice que las mujeres son víctimas por serlo y los hombres agresores por serlo".

A su juicio, "no hay que tratar de políticas de mujeres", sino ver a las mujeres que tienen problemas, "no por el hecho de serlo, sino por su circunstancia particular".

En otro campo, el líder del PP no cree que deba pedir disculpas por los casos de corrupción en el PP, casos que ni ha protagonizado, ni ha vivido porque son anteriores a su responsabilidad en el partido.

Y aprovechó para atacar alos socialistas al sostener que la sentencia sobre la primera época del "caso Gürtel" fue la excusa en la que se basó la "vergonzosa y falsaria" moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy que "supuestamente" era para regenerar la vida publica y convocar elecciones de inmediato.