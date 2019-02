PSOE, Podemos e IU responden a la derecha con la campaña Yo No Voy

El PSOE, Podemos e IU se han sumado a la campaña Yo No Voy, impulsada en las redes sociales contra la manifestación del próximo domingo convocada por PP, Cs y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, una etiqueta que en este momento es la principal tendencia en Twitter.



La cuenta oficial del PSOE en esta red social se ha unido a esa campaña con un mensaje en el que se pregunta "¿qué ha hecho la derecha en momentos clave para España?".



Y responde: "Fin del terrorismo: Salir a la calle contra el gobierno PSOE. Avance en laicidad y derechos: Salir a la calle contra el gobierno PSOE. Desafío soberanista: Salir a la calle contra el gobierno PSOE".





¿Qué ha hecho la derecha en momentos clave para España?



?? Fin del terrorismo

? Salir a la calle contra el gobierno PSOE



?? Avance en laicidad y derechos

? Salir a la calle contra el gobierno PSOE



?? Desafío soberanista

? Salir a la calle contra el gobierno PSOE#YoNoVoy pic.twitter.com/JE4iyx73uj















— PSOE (@PSOE) 7 de febrero de 2019

El único partido con representación ilegítima en España es el Partido Popular que se presentó dopado a las elecciones de 2011. Quién sabe si a más.



Si quieren defender a nuestro país, que dimitan y disuelvan el partido.



#YoNoVoy — Ione Belarra (@ionebelarra) 7 de febrero de 2019

Latambién se ha sumado a esa campaña recordando las declaraciones de su líder, Alberto Garzón , que ha destacado que "lo que rompe España es el mensaje belicista, agresivo y hostil de las tres derechas, que propaga el odio y enfrenta a unos españoles contra otros".Enhan sido varios los dirigentes que también han escrito mensajes en Twitter con la etiqueta #YoNoVoy, entre ellos la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra."El único partido con representación ilegítima en España es el Partido Popular , que se presentó dopado a las elecciones de 2011. Quién sabe si a más. Si quieren defender a nuestro país, que dimitan y disuelvan el partido. Yo No Voy", ha escrito Belarra en Twitter.La diputada y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, ha criticado que "lejos de distinguirse, Casado y Rivera se unen a Vox; dividen, incendian el país, acusan de traición a España y se erigen en salvapatrias"."Populismo chabacano y ruín. No les importa la gente, sólo rascar votos y tapar su corrupción; esa que ocultan tras la bandera. Yo No Voy", ha subrayado en Twitter.También el ex JEMAD y líder de Podemos en Madrid capital,, ha señalado: "Hacen gala de patriotismo de pulsera y bandera, pero se presentan dopados con dinero B a las elecciones y cobran comisiones por colegios y hospitales que luego venden a sus socios privados para hacer negocio. Que se vayan. Yo No Voy".