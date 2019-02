PP y Cs convocan una manifestación este domingo "para echar al traidor Sánchez"

El PP, Ciudadanos y Vox atacaron ayer al Gobierno con extrema dureza por aceptar la exigencia soberanista de sentar a un relator a la mesa de partidos para el diálogo en Cataluña, que es la condición puesta por el PDeCAT para no vetar los Presupuestos. PP y Ciudadanos llamaron a manifestarse este domingo para "echar a Sánchez" y los ultraderechistas se sumaron enseguida. Los tres partidos lanzaron durísimas acusaciones, pero las más graves fueron las del PP, para quien el Ejecutivo incurre en "alta traición a España" y su presidente es un "traidor", un "felón", un "indigno" y un "infame".

Para su líder, Pablo Casado, "es lo más grave que ha ocurrido en España desde el 23-F", por lo que no descartó la presentación de una moción de censura, aunque acto seguido reconoció que los números no están de su parte, y exigió a Sánchez que convoque elecciones de inmediato. Una petición que comparte con los líderes de Cs y Vox, con quienes habló para que estas fuerzas se sumen a una movilización conjunta el domingo al mediodía en Madrid.

Casado y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, comparecieron después de que la vicepresidenta Carmen Calvo se afanara en explicar la controvertida figura del relator, visto que sus declaraciones de la víspera habían incendiado incluso algunas baronías socialistas.

"No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará a una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene más trascendencia", dijo Calvo, que no dudó en afear a destacados socialistas como Emiliano García-Page su "desinformación" y su "desconocimiento".

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, interpretó estas palabras como un intento de situar al relator en la mesa de partidos catalanes que ya opera en Barcelona, y no en la de "estatal" de la que "siempre" han hablado con Calvo. Artadi considera "totalmente fuera de lugar" que el Gobierno "ponga la figura del mediador en una mesa que ya existe (la de fuerzas catalanas, que se reunió por segunda vez este martes)". Y se quejó de que el Ejecutivo central dé versiones de las reuniones con la Generalitat que ni "se aproximan" a lo discutido en privado.

Así las cosas, la portavoz del Govern, que anteayer saludó como una "buena noticia" el anuncio del "relator", reculó y advirtió que ve "muy lejos" un acuerdo que convenza al PDeCAT de no presentar mañana una enmienda a la totalidad, como ya hizo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el martes, o de retirarla antes del próximo miércoles, cuando las enmiendas se votarán. Sobre todo, porque Artadi -a diferencia de lo dicho la víspera- reclamó que el diálogo incluya "el derecho a la autodeterminación y el fin de la represión". El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, dio casi por seguro el veto. No obstante, las negociaciones continúan: a última hora se informó de una reunión por videoconferencia entre Calvo, Artadi y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en la que, según fuentes del Govern, "se ha avanzado". Las partes se emplazaron a seguir hablando en los próximos días.