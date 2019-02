El Tribunal Supremo planea ahora aplazar al día 12 el juicio del "procés"

El Supremo estudia aplazar al 12 de febrero el inicio del juicio del "procés", que será retransmitido por televisión de principio a fin y al que asistirá una delegación de representantes del Parlamento vasco, según reveló ayer el presidente del tribunal de casación, Carlos Lesmes.

Los siete magistrados que integran el tribunal que juzgará a los 12 líderes soberanistas aún se hallan perfilando el auto de admisión a prueba a causa del volumen de los escritos de las defensas y a la ingente cantidad de prueba solicitada. Los abogados de los acusados han presentado escritos que suman más de 1.800 folios, por los más de 300 de las acusaciones.

Las defensas del exvicepresident Oriol Junqueras y del líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, piden que la fecha de comienzo del juicio se señale con tres semanas de antelación. Y la fecha no podrá fijarse en tanto el auto de admisión a prueba no sea notificado a las partes. Ante esta situación, el tribunal no descarta comenzar las sesiones del proceso el día 12, frente a las previsiones iniciales que situaban el inicio de la vista para la próxima semana; en concreto, entre el 5 y 6 de febrero.

Lo que sí se mantiene en la fecha prevista es el traslado, hoy, de los nueve acusados que están en prisión preventiva en cárceles catalanas a centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid.

El presidente catalán, Joaquim Torra, anunció que estará en las inmediaciones de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para dar su apoyo a los presos antes de que, en ese punto del recorrido, dejen de ser custodiados por los Mossos d'Esquadra para serlo por la Guardia Civil, que trasladará a los hombres a la cárcel de Soto del Real y a las mujeres a la de Alcalá de Henares.

Con la excusa del traslado de los presos, Torra suspendió ayer la mesa de diálogo entre partidos catalanes, lo que mereció una crítica del PSC, que recordó al president que el foro se convoca por mandato del Parlament. "El diálogo es hoy más necesario que nunca".

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) llamó a "acompañar" en las cunetas de las a los líderes independentistas durante su traslado a cárceles de Madrid y convocó protestas en las cuatro capitales de provincia. Por el contrario, la consejera de Justicia, Ester Capella, pidió que el traslado de los nueve presos soberanistas se lleve a cabo con "serenidad", tras insistir en que este es el deseo de los propios internos y de "sus familias". En su intervención en la comisión de Justicia del Parlament, la consejera hizo un llamamiento al "civismo".