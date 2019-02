El PSOE aventaja en seis puntos al PP en intención de voto en Galicia

La radiografía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra en Galicia el efecto positivo para el PSOE del viento a favor de la moción de censura del pasado verano que permitió a su líder, Pedro Sánchez, alcanzar la Presidencia del Gobierno. De celebrarse unas elecciones generales, los socialistas aventajarían en 6,1 puntos al PP en cuanto a intención directa de voto con un 20,9% frente a un 14,8%. Los datos recogidos por esta encuesta no so suficientes para elaborar una proyección electoral, pero indican la supuesta tendencia de los partidos. A la pregunta de a qué partido votarían de celebrarse mañana mismo unas generales, uno de cada cinco encuestados gallegos se decantó por el PSOE, con apenas cinco décimas más que la media. El PP alcanza el 14,8, el cuarto mejor resultado en este indicador y 4,6 puntos más que la media. El tercer escalafón lo ocupa En Marea con un 9,7%, seguida de Ciudadanos (7,1%) y el 3,6% de Vox, que irrumpe en esta encuentra. El CIS atribuye al partido animalista Pacma un 1,5% y no menciona al BNG, ausente de las Cortes tras dos décadas de presencia.