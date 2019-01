El grupo de Puigdemont vuelve a la carga con su "restitución" y reclama a ERC que la respalde

Junts per Catalunya (JxC) vuelve a la carga con la "restitución" de Carles Puigdemont y llama a ERC, con el que comparte el Govern, y a la CUP a "trabajar" para lograrlo. Al cumplirse un año de la suspensión del Pleno donde el mandatario huido aspiraba a ser investido por vía telemática, el grupo mayoritario del bloque secesionista hizo público ayer un vídeo en el que sentencia: "Todo lo que ha pasado este año ha evidenciado que la decisión correcta era y es investir al presidente Puigdemont".

Paralelamente, el expresident dijo en Dublín que "siempre" estará a disposición del Parlament para ser investido, lo que, a su juicio, "sería una señal de respeto a la democracia por parte del Estado español".

El 30 de enero de 2018, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, decidió suspender el pleno previsto para investir a Puigdemont para no contravenir una providencia del Tribunal Constitucional (TC). El asunto ha tensado sobremanera la relación entre JxC y ERC en el último año. Los republicanos no son partidarios de la restitución de Puigdemont porque alegan que su Presidencia no sería "efectiva".

El martes, además, Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se cruzaron ásperos mensajes. El segundo presumió de haberse quedado en Cataluña por "responsabilidad cívica y ética" y el primero, molesto por la pulla, prometió tener "paciencia" hasta que haya sentencia. Después, avanzó, se explicará.

Junqueras, entre tanto, reclamó ayer a la Sala del Supremo que le juzgará que comunique la fecha de comienzo del juicio con tres semanas de antelación, a fin de que "medie el tiempo suficiente para la debida preparación de la estrategia defensiva".

Recurso de amparo

Junqueras también presiona al TC para que resuelva su recurso de amparo antes del inicio de la vista. Pero la corte respondió ayer con una escueta nota en la que señala que sigue estudiándolo, dada su complejidad. El líder de ERC amenaza con acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el TC sigue sin alcanzar una posición unánime sobre el recurso, lo que se juzga necesario para hacer frente a las demandas que llegarán en el futuro de Estrasburgo.