Iglesias pide la dimisión de Borrell y eleva la presión a Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado este martes un nuevo paso de presión frente al Gobierno de Pedro Sánchez al exigir a través de Twitter la dimisión del ministro de Exteriores, Josep Borrell, sancionado con 30.000 euros por la Comisión del Mercado de Valores (CNMV).



"Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo", ha escrito Iglesias en la red social.



Casado: "Borrell está deslegitimado"

El pasado octubre el propio Borrell reconoció que por el momento en que se hizo, ni por "la apariencia de irregularidad" que pudo generar, pero lo calificó de "un problema de menor cuantía" que no afecta a su "idoneidad para ejercer la función ministerial", para responder así a quienes reclamaron su dimisión como ministro. El pasado viernes, Podemos convocó primarias para elegir a su candidato a las próximas elecciones generales, en un movimiento adelantado que se entendió como una forma de presionar al Gobierno ante el bloqueo de la posible falta de acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2019. El líder del PP, también ha cargado contra Borrell y ha asegurado que para continuar en el Gobierno y ha urgido Sánchez. En un acto público en Adra (Almería), Casado ha calificado de "gravísima" la sanción y ha señalado que "no es la primera vez" que el titular de Exteriores "tienen un problema de esta naturaleza", haciendo alusión a "otro caso gravísimo" que forzó su dimisión en 2003 del cargo de secretario general del PSOE. En el Congreso de los Diputados "para dar explicaciones" y ha censurado a Sánchez que no "cumpla con las exigencias que nos planteaba a los demás cuando estaba en la oposición". Ha hecho alusión, en esta línea, a los casos de la ministra de Educación, Isabel Celaá, "quien no ha explicado todavía su patrimonio" o de Economía, Nadia Calviño, quien "tampoco ha explicado su sociedad patrimonial interpuesta".