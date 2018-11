Casado, a los inmigrantes: "O respetan las costumbres o se equivocan de país"

Pablo Casado, volcado en la campaña andaluza, recuperó ayer su discurso más contundente en favor de una inmigración "ordenada y legal" y en un mitin en Granada para apoyar al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, advirtió, dirigiéndose a los inmigrantes: "O respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país".

Casado insistió en que "no hay sitio para todos los que quieran venir a España" y previno a quienes pretendan "disfrutar de las ayudas sociales sin respetar" la ley o la Constitución.

"Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana", dijo el presidente del PP, que afronta las andaluzas del próximo domingo como una "primera vuelta" de las generales para las que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aconsejó el viernes a Podemos que "se tome su tiempo", porque quedan "bastantes meses".

El discurso de Casado dio el tono de los mensajes del resto de los líderes que viajaron ayer al Sur y de sus candidatos, que, cruzado ya el ecuador de la campaña, registraron también un notable endurecimiento.

"Perro de presa"

Así, Moreno acusó al aspirante de Ciudadanos, Juan Marín, de haber pasado de "perro de compañía" a "perro de presa" de la candidata a la reelección, la socialista Susana Díaz. "Un partido político que lleva en su ADN el socialismo como es Ciudadanos no puede ser cambio en Andalucía", aseguró.

Marín, vía Twitter, le respondió más sereno: "Señor Bonilla, para llamarme 'perro' ya están los sanchistas y el supremacista de Torra. No se equivoque de adversario, pida perdón y deje los insultos".

Díaz, la víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género, centró sus mensajes en las mujeres y criticó que tanto el PP como Cs tildaron las manifestaciones del 8 de marzo de elitistas para luego "decir que estaban con la mujeres".

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, cargó contra los banqueros y los grandes empresarios, "la única minoría peligrosa", y presentó su proyecto como la "barrera de contención de la extrema derecha". Y ante Pablo Iglesias reiteró que no gobernarán con el PSOE de Díaz: "¡Ni mijita!", precisó.

| Más de 3.000 personas asistieron ayer al estreno en la campaña andaluza de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, e IU, Alberto Garzón, en apoyo de la candidata de Adelante Andalucía a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, y el aspirante a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo. Rodríguez se reivindicó como alternativa a Susana Díaz, para quien, según Iglesias, Andalucía sólo es "el segundo plato después de perder las primarias" del PSOE ante Pedro Sánchez. En la foto, por la izquierda, Iglesias, Rodríguez, Maíllo y Garzón.