Rivera acusa a Sánchez de "sentirse cómodo con los que escupen a España"

Ciudadanos (Cs) y el PP se valieron ayer de la monumental bronca de la víspera en el Congreso para redoblar sus ataques al Gobierno. Y coincidiendo, además, en los argumentos. Albert Rivera acusó a Pedro Sánchez de apoyarse en los que "escupen a España" y Pablo Casado le echó en cara su "condescendencia" con "socios" como Gabriel Rufián (ERC), que fue expulsado de la Cámara tras su enfrentamiento con el ministro Josep Borrell.

Aparte, Cs y el PP coincidieron en reprochar a los socialistas que no defendieran a Borrell cuando el diputado de Esquerra Jordi Salvador, al pasar ante su escaño, supuestamente le escupió. Un incidente que el aludido volvió a negar y que el diario de sesiones no recoge como tal, salvo por los "¡eh!, ¡eh!" con que Borrell reaccionó al ademán de Salvador de girarse hacia su escaño cuando pasaba delante de él y su advertencia de que el Congreso "es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados".

"Me sorprende que Sánchez no proteja a su ministro, que ha puesto al independentismo contra las cuerdas. Por primera vez un ministro del Gobierno le hace frente, y eso a Sánchez parece que no le gusta demasiado", se quejó Martínez-Maíllo (PP). Antes Casado había considerado "lamentable" que Sánchez "dependa de socios como Rufián".

De su lado, Rivera criticó al PSOE por "minimizar" la denuncia de Borrell y concluyó que los socialistas se sienten "más cómodos con los que escupen a España" que con quienes aplauden al ministro. "Me da vergüenza ver cómo, en lugar de defender a Borrell, algunos de sus compañeros decían que no había sido para tanto, le han dejado colgado. No tienen límites", dijo Rivera.

Rivera, además, discrepó de la decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de retirar del diario de sesiones las palabras "golpista" y "fascista", porque "es un error equiparar" ambos términos.