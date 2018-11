España pide garantías sobre Gibraltar para aprobar el acuerdo sobre el Brexit

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, pidió hoy que la declaración política sobre la relación futura con el Reino Unido deje claro que las negociaciones sobre Gibraltar quedan fuera del ámbito de la UE, para poder respaldar el borrador de acuerdo sobre el Brexit.

La primera ministra británica, Theresa May, "ha dicho que no aprobará el acuerdo de retirada hasta que no tenga la relación futura; pues nosotros lo mismo, hasta que no sepamos lo que dice, tampoco vamos a aprobar el acuerdo de retirada", afirmó Borrell ante la prensa durante un Consejo en Bruselas.

"Las dos cosas son piezas complementarias", subrayó, en referencia, por un lado, al acuerdo alcanzado el martes y, por otro, a la declaración política que los países ultiman, con las directrices sobre la relación futura entre Londres y el bloque comunitario.

Ambos textos deben recibir el visto bueno de los líderes de la Unión en una cumbre el próximo 25 de noviembre, así como por parte del Parlamento Europeo y el británico.

En cambio, para Borrell, "queda un tema pendiente que no está suficientemente claro" en "un artículo nuevo que ha aparecido el miércoles y no habíamos tenido ocasión de ver antes", dijo en referencia al borrador del acuerdo sobre el Brexit (retirada del Reino Unido de la UE).

Se trata del artículo 184, que habla de la negociación y aplicación de acuerdos entre la UE y el Reino Unido más allá del fin del periodo de transición tras la salida de Londres, para el que "no hay una fecha fija", dijo Borrell.

La fórmula preferida por España para realizar esta aclaración en el texto final sería una modificación del artículo en el acuerdo de retirada, aunque fuentes diplomáticas no cerraron la puerta a otras fórmulas, como añadir un anexo a este pacto en lugar de modificar el artículo.

"Queremos que quede claro en la interpretación de ese texto que las negociaciones entre el Reino Unido y la UE no se aplican a Gibraltar", señaló, a la vez que instó a que "se negocie entre el Reino Unido y la UE que en el ámbito territorial no incluya a Gibraltar".

Borrell vio necesario aclarar que las negociaciones futuras sobre Gibraltar "son negociaciones aparte".

"Eso es lo que tiene que quedar claro. Hasta que no quede claro, el acuerdo de retirada y la declaración política sobre la relación, no podremos darla por buena", comentó.

El ministro español rechazó que se trate de un veto al acuerdo de retirada por parte de España: "Yo no utilizaría la palabra veto. He dicho que hasta que no conozcamos la declaración política no podremos saber si estamos de acuerdo con el conjunto".

Preguntado por si otros países han planteado reticencias similares, apuntó que "el tema de Gibraltar fundamentalmente afecta a España, pero ha habido varios países que han demostrado su comprensión sobre la situación que hemos planteado y han pedido que se respete", añadió.

Recordó que el Consejo Europeo (líderes) ha señalado en varias ocasiones que "las negociaciones sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE, es una negociación distinta de la negociación sobre Gibraltar. Que no es una única negociación, sino que afecta al territorio del Reino Unido pero que no afecta a Gibraltar".

"Esta otra, es otra negociación en la que España tiene que estar de acuerdo", concluyó, y agregó que "es lo que queremos que quede claro en el acuerdo de retirada en conjunción con la declaración política".