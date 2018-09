La Fiscalía pide al Supremo que no impute a Casado al faltar indicios claros de delito

La Fiscalía pidió ayer a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que renuncie a investigar al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal". El informe del ministerio público, que los magistrados del alto tribunal habían solicitado como paso previo a la decisión de imputar o no la líder del PP, llenó de alivio las filas de los populares y llevó a la jueza que instruye el caso a solicitar al fiscal que se pronuncie sobre la imputación de otras tres personas, que al no estar aforadas como Casado se encuentran sujetas a la justicia ordinaria.

Tras una denuncia anónima, la misma magistrada decidió abrir una investigación contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación relacionados con su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, solicita el archivo de la exposición razonada que la jueza del "caso máster", la titular de Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, presentó contra el líder de los populares por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. La jueza sostiene que existen indicios de que el líder de los populares obtuvo el máster de la URJC como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".

En un escrito de ocho páginas, el fiscal considera que esos indicios en los que se basa la magistrada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento", que "sería meramente prospectivo" al faltar "indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado". El teniente fiscal del Supremo no aprecia en la exposición razonada de Rodríguez Medel dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria la existencia de un concierto previo del exdirector del Instituto de Derecho Público y principal implicado en la causa, Enrique Álvarez Conde, con lo que la jueza denomina "un grupo de alumnos escogidos" para matricularse en el máster. La existencia de ese acuerdo es una afirmación "carente de prueba alguna" que "no pasa de ser una mera sospecha o conjetura", según el fiscal.

A la vista del informe del fiscal, la jueza Rodríguez Medel solicitó ayer a la Fiscalía que se pronuncie sobre el archivo de la causa de tres compañeras de promoción del máster de Casado. Las tres están imputadas por un presunto delito de prevaricación y, una de ellas, además por el cohecho impropio. Todas consiguieron su título de manera muy similar al líder del PP, con escasos trabajos y sin ir a clase, según reconocieron en sus declaraciones ante la jueza. Por ello, la magistrada pregunta a la Fiscalía en sendas providencias si, a su juicio, también procedería archivar la causa o entiende que sí existen indicios para seguir adelante. Rodríguez Medel, en respuesta al duro escrito de la Fiscalía del Supremo, reprocha en su providencia que el ministerio público nunca recurriese ninguna decisión ni sobre la pieza que afecta al líder popular, ni sobre las del resto de las imputadas.

Rodríguez Medel abrió ayer una investigación contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que obtuvo en la URJC en el curso 2010-2011 y cuyas presuntas irregularidades motivaron su dimisión.

El Consejo de Gobierno de la Rey Juan Carlos aprobó por unanimidad el cierre administrativo del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Álvarez Conde. Tras el cierre económico y académico, esta medida supone la extinción definitiva del polémico centro. El delegado del rector para el instituto presentó una rendición de cuentas, en cuya elaboración se detectaron innumerables irregularidades.