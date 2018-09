Sánchez irrita al PP al burlar el bloqueo del Senado al nuevo objetivo de déficit

El Gobierno trata de eludir el bloqueo del Senado, con mayoría absoluta del PP, a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria con el atajo legislativo de modificar una norma que obliga a revisar las actuales previsiones económicas. La argucia, una triquiñuela parlamentaria con numerosos antecedentes, constituye un "fraude de ley", según el PP, que anticipa su intención de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la iniciativa del PSOE.

La aprobación de la ley de Estabilidad es el reto previo del Ejecutivo a conseguir que prosperen sus cuentas para el próximo año. Esos presupuestos serían los primeros de factura del Gobierno de Sánchez, tras haber asumido para este ejercicio los que Mariano Rajoy consiguió aprobar pocos días antes de que prosperase la moción de censura que lo desalojó del poder. La ley de Estabilidad Presupuestaria condiciona los números futuros en la medida en que define, entre otros aspectos, el límite de déficit público y el techo de gasto. Hasta ahora, el Gobierno chocaba con dos dificultades para salvar ese obstáculo previo a los presupuestos: la capacidad del PP para bloquear la nueva ley en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, y recomponer los apoyos parlamentarios que derribaron al Ejecutivo del PP, poniendo de acuerdo de nuevo a una serie de grupos con criterios económicos divergentes. El primer inconveniente quedaría salvado con una enmienda que los socialistas introdujeron el martes, al filo del final del plazo, en la ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del pacto contra la violencia de género. La enmienda modifica el artículo de la Ley de Estabilidad que obliga al Ejecutivo a presentar nuevos objetivos de déficit si su primera propuesta no prospera en el Congreso y en el Senado. Con la excusa de aprobar con urgencia los presupuestos de 2019 para garantizar la financiación que permite desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género, la enmienda pide suprimir la capacidad que el Senado tiene ahora para bloquear los cambios en el déficit y el techo de gasto. Esta fórmula es una de las vías con las que el Gobierno, con el respaldo de todos los grupos excepto PP y Ciudadanos, pretende eliminar la capacidad de bloqueo de la Ley de Estabilidad que ahora tiene la Cámara Alta.

La iniciativa cogió por sorpresa al PP, que ayer respondió con irritación y acusaciones de fraude durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El presidente Sánchez defendió la legalidad de la enmienda con la que se supera el "anacrónico" veto de los populares en el Senado, al suprimir una facultad que la Cámara Alta no tiene en ninguna otra ley y que se limita a la de Estabilidad. "Lo que queremos es desbloquear este debate necesario que tiene una mayoría parlamentaria detrás, y una minoría, la del PP y Cs lo está bloqueando en la Mesa del Congreso", sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Método venezolano

Para el PP, en cambio, el atajo legislativo de los socialistas es un ejercicio de "autoritarismo", con el que se trata de "amordazar el Senado" a través de una enmienda a una norma que nada tiene que ver con la Ley de Estabilidad. "Al igual que en Venezuela, cuando a ustedes no les gusta una Cámara o la duplican o la cierran", criticó Pablo Casado, quien instó a Sánchez a convocar elecciones para acabar con un Gobierno que "se cae a trozos".

El PP se centra ahora en frenar la tramitación de la enmienda. Para ello, pedirá primero amparo a la Mesa del Congreso y, de no lograrlo, recurrirá la medida ante el Constitucional para evitar ese "filibusterismo parlamentario". Ciudadanos pide también que no se admita a trámite la enmienda de los socialistas. Para Rivera, Sánchez carece de "escrúpulos" al aprovechar una causa "tan sensible, tan transversal e importante" como es la violencia machista para introducir una enmienda que considera "inconstitucional". El Gobierno pretende "cargarse de un plumazo" al Senado para sacar adelante de manera "fraudulenta" los presupuestos de 2019, sostiene el líder de Ciudadanos. El PDeCAT reprocha al PP y a Cs que "abusen" de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Estabilidad, que pretende ampliar en 6.000 millones el techo de gasto. Populares y Ciudadanos carecen de capacidad para bloquear la enmienda en la Comisión de Justicia, que hoy se reúne.

La iniciativa del PSOE de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con una enmienda al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial recupera una práctica, la de retocar normas a través de otras con las que no guardan relación, que es habitual en el Parlamento desde hace años. Durante los diferentes gobiernos de PSOE y PP ambos partidos recurrieron a ese atajo procedimental, bien en el Congreso o en el Senado, algo que consideraban justificado cuando estaban en el poder y una maniobra tramposa desde la perspectiva de la oposición.

La vía más frecuente empleada para introducir medidas fue la Ley de Acompañamiento, donde se recogían normas que complementaban los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. El Gobierno de Felipe González promovió este cajón de sastre al aprobar las cuentas de 1994. Dos décadas después, nada más llegar a la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero decidió suprimir la ley de Acompañamiento para acabar con el "uso y abuso" que se había hecho de ella.

El Tribunal Constitucional (TC) avaló en unos casos la práctica de utilizar una ley para modificar otra. En 2011 resolvió un recurso presentado en 2003 por el PSOE contra la decisión del PP de reformar el Código Penal a través de la Ley de Arbitraje para castigar la convocatoria ilegal de referendos, en pleno debate sobre el plan soberanista del lendakari Ibarretxe. El TC dio la razón al PSOE y anuló la medida del Gobierno de Aznar por entender que no había conexión con el proyecto enmendado. Ahora el PP se apoya en aquella resolución para descalificar la argucia socialista que pretende sacar adelante la Ley de Estabilidad en un intento de aprobar los presupuestos de forma rápida.