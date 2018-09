Se triplican las llegadas de inmigrantes en patera

La entrada de inmigrantes a España a través del mar se ha triplicado en lo que va de año, con 33.215 personas, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 11.464 migrantes.

Según los últimos datos publicados hoy por el Ministerio del Interior, hasta el 15 de septiembre habían llegado a España tanto por vía marítima como terrestre 37.979 personas, frente a los 16.090 que lo hicieron el pasado año en esa fecha.

La mayoría de los migrantes llegados en pateras lo han hecho a las costas peninsulares y Baleares -31.822-, otros 611 a Canarias, 509 a Melilla y 273 a Ceuta.

Además, 4.764 inmigrantes lo hicieron por vía terrestre a través de las vallas de Ceuta (1.525) y Melilla (3.239), un número similar al del mismo periodo del año pasado cuando se contabilizaron 4.626 entradas por esa vía.

Las principales diferencias, según el informe de Interior, se dan en el número de llegadas a las costas peninsulares y Baleares, ya que han sido 20.878 personas más que las llegadas el 15 de septiembre de 2017 en el doble de pateras.

Por tanto, las embarcaciones utilizadas para conseguir entrar en la península este año transportaban de media un mayor número de personas (31.822 viajaron en 1.235 pateras, mientras que en 2017 fueron 10.944 en 630 pateras).

Respecto a las entradas tras saltar la valla, aumentaron respecto a Melilla, ya lo hicieron 338 personas más, mientras que se redujeron en 200 personas a través de Ceuta.

En la sesión de Control al Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno y Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, se ha referido a la política migratoria y ha pedido al PP que se sitúe junto al Gobierno en el discurso europeo de la democracia, frente al de quienes "agitan los vientos del peligro y la desconfianza".

"No se apunte a ese discurso en Europa, no se apunten ustedes, el PP, al discurso que en Europa está soplando el viento del peligro, de la desconfianza, apúntense a defender los valores de la democracia, que son lo que representa Europa en el mundo, no agiten eso", ha aseverado Calvo.

La vicepresidenta ha defendido la "eficiente" política migratoria del Gobierno.

"Hacer política es tener criterio y aplicarlo a las circunstancias; cuando 630 personas estaban a punto un día de hundirse en el Mediterráneo, este Gobierno no miró para otro lado y cumplió con sus obligaciones en materia de derechos humanos", ha concluido Calvo.