El Congreso aprueba suprimir los aforamientos políticos en tres meses

Congreso y Gobierno libran desde ayer una carrera de velocidad por la supresión de los aforamientos. La Cámara Baja aprobó, con los votos de PP y PSOE, una moción de Ciudadanos para acometer una reforma rápida de la Constitución que, en el plazo de tres meses, acabe con la protección frente a demandas de los representantes públicos. Del Consejo de Ministros de viernes saldrá la propuesta del Gobierno para levantar la protección de que ahora gozan los cargos electos, pero manteniendo la cobertura para aquellos asuntos relacionados con su función. El presidente Sánchez pretende que la reforma de la Carta Magna se complete en el plazo de sesenta días.

El debate en el Congreso de la moción de Ciudadanos dejó claro que el acuerdo de todos los grupos sobre la necesidad de revisar la protección frente a demandas de terceros de que ahora gozan en España 250.000 personas -desde el Rey y su familia, a los jueces, pasando por los cargos electos- se vuelve discrepancia al entrar en detalles. Ciudadanos propone suprimir la cobertura de forma total para 2.000 representantes públicos. La pretensión del PSOE de levantar el aforamiento para asuntos privados supondría, según la formación naranja, la dificultad de que la justicia ordinaria pueda enjuiciar a los cargos electo por asuntos de corrupción, habitualmente vinculados a su actividad política.

Tomadura de pelo

En su defensa de la necesidad de acabar con "una justicia distinta para los que somos iguales", el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuestionó que los aforados busquen acogerse al Tribunal Supremo en lugar de someterse al juez natural, lo que atribuyó a la influencia política en la designación de los magistrados del alto tribunal.

Rivera cargó contra Sánchez por "tomar el pelo a los españoles" al dejar fuera de su propuesta los delitos cometidos en el ejercicio del cargo cuando son precisamente los delitos de corrupción el principal problema.

Según sus datos, mientras en España existen unos 2.000 aforados políticos, en Reino Unido, Alemania o Estados Unidos no existe ninguno o solo es aforado el jefe el Estado en el caso de Italia o Portugal.

Rivera defendió su moción sin tener garantizado el apoyo de PP y PSOE. Los populares votaron finalmente a favor pese a descalificar el "populismo" del líder de Cs y a considerar que la reforma constitucional para suprimir los aforamientos no debe realizarse de forma apresurada. Tampoco estaba claro el respaldo de los socialistas, partidarios de que el Congreso asumiera la iniciativa que el Gobierno adoptará el viernes.

El PSOE reprochó a Rivera que hable de "regeneración democrática" pese a no haberse sumado a la moción de censura contra Rajoy, pero votó a favor. El diputado Gregorio Cámara ha tildado de "errados" y "profundamente demagógicos" los argumentos de Cs y ha sostenido que no es riguroso mantener que el aforamiento no es más que un trato de favor y un privilegio.

Cámara ha recalcado que el aforamiento es una prerrogativa concedida como equilibrio de poderes y como garantía ante la figura de la acusación popular, que no existe en esos países que ha citado Rivera.

"Podemos y los grupos nacionalistas optaron por abstenerse, por considerar que la reforma de la Constitución debe incluir otros aspectos y porque la propuesta de Ciudadanos mantiene la inviolabilidad del Rey. También desde el grupo mixto, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado la moción de Ciudanos de "coja", "pequeñita" y "de la señorita Pepis", al igual que Marian Beitialarrangoitia (Bildu), que ha abogado por "quitar todos los aforamientos sin excepción". La propuesta de Ciudadanos salió aprobada sin ningún voto en contra.