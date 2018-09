Aznar se desmarca de la corrupción y niega la caja B: "No tengo que pedir perdón por nada"

"No tengo que pedir perdón por nada". Retador, José María Aznar, presidente del PP entre 1990 y 2004, se desvinculó ayer de la corrupción de su partido sin hacer el menor signo de autocrítica, en un durísimo debate con los portavoces de los grupos del Congreso que alcanzó sus dos picos de máxima tensión en los broncos intercambios de acusaciones que mantuvo con Gabriel Rufián (ERC) y Pablo Iglesias (Podemos). Al primero lo llamó "golpista". Y del segundo se despidió con esta frase: "Me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días".

Tanto se desmarcó Aznar de la corrupción del PP -del que dijo sentirse "orgulloso" y en el que tiene "la sensación" de ser "muy querido"-, que casi negó su existencia. Al menos consideró "un poco exagerado" tratar a toda la organización como un partido corrupto, a tenor de la sentencia de la primera época de Gürtel, dictada el pasado mayo, a la que restó relevancia por ser el fruto de una instrucción de diez años, a cargo de tres jueces instructores, y contar con un voto particular.

"Es absolutamente falso que (el PP) sea un partido condenado por corrupción (...) La sentencia habla de participación a título lucrativo en dos operaciones muy concretas en la provincia de Madrid. Eso no es ser un partido corrupto", rebatió.

Y dijo más: "Yo digo que no existe ninguna caja B en el PP, lo afirmo". Y también que no conoció ni contrató a Francisco Correa, pese a que todos los portavoces intentaron refrescarle la memoria trayendo al debate la presencia del cabecilla de la Gürtel en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag en 2002.

Iglesias fue uno de los más insistentes en este punto, sobre todo cuando abundó en el argumento, ya utilizado por otros portavoces, de que las empresas de Correa pagaron los gastos del fastuoso enlace. Pero Aznar contraatacó: acusó al líder de Podemos de inmiscuirse en asuntos "de familia", lo que no le impidió aludir a continuación al nacimiento prematuro de los mellizos de la pareja Iglesias-Montero para desearles "lo mejor" en lo venidero, al menos en lo tocante a sus hijos.

Otros portavoces se valieron también de la boda para intentar probar la relación entre Aznar y Correa. Así, Rufián, quien dijo que más que una boda era "un cártel". O Rafael Simancas (PSOE), que fue el primero en interrogar al expresidente del Gobierno. "En aquella boda de la que fue usted padrino había más delincuentes por metro cuadrado que en la película de Coppola", le espetó el socialista en referencia a "El Padrino", cinta a la que después volvió a referirse Rufián.

Aznar no se apartó ni una vez del guión que traía preparado para tan esperada comparecencia: negó la corrupción sistémica en el PP de la que Simancas le dijo varias veces que "millones de españoles están hastiados". Negó la existencia de la caja B, que haya conocido o contratado a Correa, y presumió de no haber sido llamado nunca a declarar ante un juez, ni como testigo ni como imputado. Así como de no haberse beneficiado "de ninguna amnistía fiscal". Aparte, aseguró: "No tengo ninguna cuenta fuera, ni antes ni ahora ni las voy a tener".

Pero cuando todos estos argumentos, que repitió hasta la saciedad, no le dejaban imponerse o ganar terreno a los portavoces en los interrogatorios, no dudó en acudir al "y tú más". Y casi desde el minuto uno del combate, pues a Simancas, que abrió las intervenciones, le echó en cara los ERE de la Junta de Andalucía, las deudas condonadas por los bancos al PSOE e, incluso, el "caso Filesa". Y cuando el socialista recordó "el tamayazo" y le preguntó si "compró" el voto de dos diputados del PSM en la Asamblea de Madrid para impedir que él presidiera la comunidad en 2003, el expresidente del PP le recomendó que se esforzara para superar sus "frustraciones".

Otro momento muy tenso sobrevino cuando, para responder a Rufián, que en su primera intervención le había preguntado: "¿Tiene usted vergüenza?", Aznar le soltó: "En la vida se puede hacer cosas o cometer errores que pueden llevar hasta la vergüenza, si alguna vez se tiene, pero que pida explicaciones proviniendo de un partido que quiere romper el orden constitucional y que es un partido golpista, trasciende el límite de la vergüenza".

El clímax llegó con Iglesias; con él la tensión de Aznar creció varios puntos. Sobre todo, cuando el líder de Podemos le acusó de mentir y de ser "el máximo responsable de la corrupción del PP". Aznar respondió atribuyéndole el perfil de un "anticapitalista no fiable". Iglesias le consideró "patético".