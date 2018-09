Junqueras: "Si el Gobierno no pacta el referéndum, generará otro 1 de octubre"

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras dejó claro ayer en un artículo que su "prioridad indiscutible" es un "acuerdo" para un referéndum; no obstante, advierte al Gobierno que "si mantiene su rechazo frontal", toma "un camino sin salida" y "podría acabar generando las condiciones para un nuevo 1-O".

En un artículo en El Punt-Avui titulado "325 días entre rejas. 325 días reafirmando convicciones", el líder de ERC, en prisión preventiva desde el pasado noviembre, afirma que el 1 de octubre fue "el resultado de la negativa del Gobierno español al diálogo y el acuerdo", por lo que "si el Gobierno mantiene su rechazo frontal no ya a pactar un referéndum, sino a hablar sobre esta opción, toma un camino que no tiene salida".

Junqueras dice que "pasan los días y no entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no aprende de lo que no hizo bien Mariano Rajoy: no tomar ninguna iniciativa, únicamente judicializar el conflicto político".

Horas antes, el presidente catalán, Joaquim Torra, había llamado a todos los catalanes a "encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente" Cataluña en las próximas semanas y meses, porque "no podemos renunciar a la libertad" ni "ser menos que cualquier otro ciudadano europeo". La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlament Lorena Roldán consideró una "irresponsabilidad" que Torra llame a "calentar e incendiar las calles".