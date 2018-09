El Gobierno protesta por el "todo vale" para "calumniar" a Sánchez pero PP y Cs no cejan

Ministros y altos cargos del PSOE salieron ayer en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Ejecutivo denunciara la víspera una operación para "acosar" al mandatario al hilo de la controversia generada por algunos medios y rivales políticos con su tesis doctoral y, de paso, "abatir" al gabinete. Al frente de los defensores de Sánchez se erigió el titular de Exteriores, Josep Borrell, que afeó a los detractores del presidente que se valgan del "todo vale" para calumniarle.

Pero no arredraron estas cerradas defensas a los líderes del PP y de Ciudadanos, que insistieron en exigir explicaciones a Sánchez. Albert Rivera, aprovechó incluso para pedirle que convoque elecciones, pese a que la tesis fue publicada el viernes en el portal Teseo, como le había exigido el líder de Cs un día antes.

Para la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, está "todo aclarado" en relación con el trabajo académico de Sánchez, y ahora lo que toca es que PP y Ciudadanos pidan "perdón" por emplear "métodos escasamente democráticos" para erosionar al Ejecutivo.

"El trabajo, el original, está a la vista y ha sido verificado. Esto es transparencia y calidad democrática", dijo Celaá en Bilbao en un acto del PSE-EE. Sánchez "está fuerte, firme, es audaz y quiere seguir con la agenda política que importa a los ciudadanos".

En Valladolid, en la presentación de la candidatura del portavoz del PSOE, Óscar Puente, a la reelección como alcalde de la ciudad, Borrell censuró las formas del "todo vale" que ciertos partidos políticos y medios de comunicación están usando para "calumniar" a Sánchez.

El canciller aprovechó para dar su versión sobre las "fake news", en un mundo global donde cada vez hay "más información, pero menos conocimiento", precisamente a causa de estas "noticias falsas" que pretenden "influir" en la opinión pública a base de "invenciones". Y pidió un esfuerzo a los ciudadanos para "separar el ruido mediático" que interfiere en este "bombardeo de información", que ha hecho que gobernar "cada vez sea más difícil".

El Gobierno remitió la noche del viernes sendos burofax a "ABC", "El Mundo" y el digital "OKDiario" pidiéndoles que se retracten de las informaciones publicadas en las que acusan al presidente de plagiar su tesis, a lo que ninguno de estos tres medios se ha avenido por ahora. "ABC" afeó el viernes al presidente su "matonismo" en un editorial.

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró en Lisboa que "nadie quiere abatir" a Sánchez, sino que "solo se le pide que dé explicaciones, como él ha pedido a los demás", es decir, a Casado.

Casado descartó dimitir por las irregularidades en su máster, por las que el Supremo podría imputarle en las próximas semanas: "No puedo renunciar al título porque no tengo título, no tengo tesis, ni tesina, ni trabajo de fin de máster, ni siquiera un título habilitante, porque lo mío es un curso de doctorado".El dirigente popular descartó que el escándalo sobre su máster pueda lastrar al Partido Popular y restó importancia a la subida del PSOE en las encuestas en detrimento de su formación.

Por su parte, Rivera echó en cara a Sánchez que le señale a él como "el enemigo" por poner en entredicho su tesis, pero que haga la vista gorda con los independentistas: "Por muy nervioso que esté, no anteponga el sillón a los intereses de España", le exigió.

"Torra ha dicho que quiere liquidar el Estado, y a Sánchez no le importa. Torra ha dicho que va a desacatar las sentencias judiciales, pero Sánchez no se inmuta. Los nacionalistas han dicho que van a volver a abrir embajadas, y a Sánchez no le importa. Ahora sí, le preguntas a Sánchez por la ley de transparencia universitaria y por la tesis y entonces eres el enemigo", recalcó Rivera.