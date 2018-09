El fiscal investiga las proclamas secesionistas del Ayuntamiento de Vic

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, investiga al Ayuntamiento de Vic (Barcelona) por la proclama independentista que difunde a diario por la megafonía municipal, en la que ensalza a los "presos políticos" y llama al vecindario a no "desviarse" del objetivo de alcanzar la independencia. Las proclamas, que desde hace mes y medio y hasta la Diada se emitían cada tarde, advertían, tras un repique de campanas: "No normalicemos una situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que aún hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".